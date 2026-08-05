Después de varios días de silencio y de quedar envuelta en un escándalo con Facundo Moyano que generó una fuerte repercusión mediática, Candela Arizaga reapareció en sus redes sociales con un mensaje en el que buscó llevar tranquilidad y agradecer el apoyo que recibió.

A través de una historia de Instagram, la joven escribió un comunicado en letras blancas sobre fondo negro, donde se refirió tanto a su estado de salud como al de su mascota: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, expresó, sin hacer referencias directas a lo ocurrido.

El posteo llegó luego del escándalo que protagonizó junto a Facundo, un episodio que tomó estado público tras la intervención policial y que derivó en una gran exposición mediática. Según trascendió, el conflicto se produjo en el domicilio que compartían y motivó la presencia de efectivos policiales, mientras que distintas versiones sobre lo sucedido comenzaron a circular en las horas posteriores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

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LOS ELOGIOS DE L-GANTE A SU EX CANDELA ARIZAGA TRAS EL EPISODIO CON FACUNDO MOYANO

En medio de la fuerte repercusión por la detención de Facundo Moyano, Elián “L-Gante” Valenzuela decidió romper el silencio y referirse por primera vez al caso que también involucra a su expareja, Candela Arizaga.

El cantante fue consultado en Sálvese quien pueda, donde la panelista Majo Martino reveló que se comunicó con Elián para conocer su opinión sobre el episodio que sacudió al mundo del espectáculo.

A través de un mensaje de voz, el referente de la cumbia RKT eligió la cautela, aunque dejó en claro la buena imagen que conserva de Candela: “Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso”, expresó.

L-Gante durante la preparación del plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia. Por: Instagram

Sin querer opinar sobre la investigación judicial, L-Gante aprovechó para describir cómo es Arizaga, con quien mantuvo una relación sentimental: “Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio, comer sano y llevar una vida sana”, cerró, marcando distancia de las distintas versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

Las palabras del cantante llegaron poco después de que trascendiera la detención de Facundo Moyano por un episodio ocurrido durante la madrugada en su departamento.