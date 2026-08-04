El martes por la mañana se viralizaron las imágenes de Candela Arizaga escapando en lencería del departamento de Facundo Moyano, y esta tarde también se filtraron los videos que muestran la persecución del exdiputado nacional.

“El llamado al 911 es a las 5.04 y las imágenes de las cámaras de seguridad son a las 5.19″, señaló Martín Candalaft en alusión al lapso que pasó entre el pedido de auxilio y el registro de las corridas entre colectivos por la avenida Luis María Campo a contramano entre colectivos.

A diferencia de la influencer que estaba en ropa interior, el sindicalista estaba con jean y campera oscura, a metros de la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre.

Así escapaba Candela Arizaga de Facundo Moyano.

Los primeros testimonios

En las primeras horas, Alberto Crescenti había contado que Candela había sido atendida por el Same para “recuperarse de varios días de consumo”.

Así escapaba Candela Arizaga de Facundo Moyano.

Además, fue sugestivo el hecho de que Arizaga huyera de Moyano en paños menores y hasta con su perrito, que había sido regalado por L-Gante fruto de su fugaz romance.

Por otra parte, al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, en DDM coincidieron en que Facundo Moyano podría haber alcanzado con facilidad a Candela Arizaga dado que además la joven estaba descalza.