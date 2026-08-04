Cazzu reprogramó el esperado show que ofrecerá en Jujuy, su provincia natal, en el marco de su exitosa gira “Latinaje en Vivo”. El concierto, que originalmente estaba previsto para el sábado 12 de septiembre, se realizará finalmente el sábado 3 de octubre de 2026 en el Estadio 23 de Agosto.

La cantante se prepara para protagonizar uno de los espectáculos más importantes de su carrera: será su primer show en un estadio en Jujuy, un evento muy especial con el que reafirmará el éxito de su gira y su lugar como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional.

La reprogramación se debe a modificaciones en el calendario del torneo de fútbol del Estadio 23 de Agosto, lo que afectó la disponibilidad del recinto para la realización del recital.

Qué pasa con las entradas para el show de Cazzu en Jujuy

La organización informó que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el recital del 3 de octubre, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional.

En tanto, quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso a través de NorteTicket o escribiendo al correo compras@norteticket.com.

Desde la producción, junto a Cazzu y su equipo, lamentaron los inconvenientes que pueda generar este cambio y agradecieron el apoyo y la comprensión del público. Además, aseguraron que el objetivo es ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas en una noche que promete ser histórica para la artista y sus seguidores.