Con tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y un total de ocho estadios como parte de la gira de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, Lali consolida su lugar como una de las artistas más convocantes de la escena musical argentina.

La cita será el 26 de septiembre. Las entradas para el tercer show de Lali en River Plate estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa a partir del miércoles 5 de agosto a las 11, con el beneficio de 9 cuotas sin interés.

Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general a través de allaccess, con todos los medios de pago disponibles.

Lali Espósito anunció un tercer show en River Plate (Foto de Juli García)

Su último álbum superó las 200 millones de reproducciones y se consagró como el disco argentino más vendido de 2025, ratificando el impacto de una era que marcó un antes y un después en su carrera. Ahora, la cantante se prepara para un cierre monumental: una última gran celebración junto a su público.

El fenómeno no se detiene. Apenas dos meses después de convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali confirmó un tercer show en el Monumental, una fecha muy esperada por sus fanáticos que marcará el cierre definitivo de la gira de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

Lali Espósito anunció un tercer show en River Plate (PH: Juli García fotografía)

Tras agotar cinco estadios Vélez Sarsfield en 2025 y dos estadios River Plate en 2026, la artista coronará esta etapa histórica con una nueva presentación el sábado 26 de septiembre. La preventa de entradas comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11, con 9 cuotas sin interés para tarjetas Macro Visa. Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa, a través de allaccess.com.ar.

El paso de Lali por River Plate dejó una huella imborrable en la música argentina. Fueron dos noches épicas, atravesadas por la lluvia, con una producción de nivel internacional y una fiesta inolvidable que reunió a miles de personas.

Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama —Dillom, Miranda! y Duki— y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, un encuentro que dio la vuelta al mundo y quedó como uno de los grandes hitos recientes del pop latino.

Lali Espósito anunció un tercer show en River Plate (PH: Juli García fotografía)

Este tercer River, además, guarda una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio inicio a una etapa que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de Lali. Todo indica que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.