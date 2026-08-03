Paula Colombini fue una de las figuras más reconocidas y cotizadas de la moda argentina en los años ’90.

Sin embargo, con el paso del tiempo, eligió dar un giro radical a su estilo de vida.

Tras explorar el diseño, lanzar su propia marca y tener un negocio de indumentaria, su verdadera transformación interior llegó especialmente durante la pandemia, cuando profundizó una pasión que ya latía en ella: el amor por la huerta y el cultivo.

Hoy, lejos del brillo de las luces y los desfiles, apuesta por una vida simple y conectada con la naturaleza en su casa, donde creó un refugio verde repleto de plantas nativas, vegetales y rincones de descanso. Fue justamente en ese espacio sagrado donde la naturaleza le regaló una sorpresa que la dejó maravillada.

Qué belleza: la sorpresa de Paula Colombini al ir a su huerta y ver una exótica flor de arveja

Un hallazgo inesperado en la huerta

En una de sus habituales recorridas matutinas por el jardín, Paula descubrió algo totalmente fuera de lo común que no dudó en registrar y compartir con sus seguidores de Instagram.

“La belleza de la sorpresa que me muestra una y otra vez que este es el camino que busco. Estas flores de arveja (Pisum sativum) no las esperaba encontrar, así con este color… y acá están, llenando de alegría parte de este jardín", escribió emocionada junto a la publicación.

Paula Colombini mostró el insólito hallazgo en su huerta que la emocionó: "Qué sorpresa"

“Miren qué belleza”: la reacción en el video

En el video publicado, la exmodelo no pudo ocultar la fascinación al enfocar de cerca la exótica flor de arveja de un tono completamente distinto al que estaba acostumbrada a cultivar.

“Qué belleza, qué grata sorpresa. Miren qué belleza. ‘Hola arvejita’. No puede ser tan bonita”, expresó Paula mientras mostraba la flor en todo su esplendor.

“Esta sorpresa me encanta. Siempre cultivé arvejas blancas, nunca llegué a tener con este color. Hoy vine a la huerta y me encuentro con esta maravilla”, agregó conmovida por el regalo de la tierra.

Atenta al cuidado de su huerto, concluyó sonriente: “Le voy a poner un hilo para que pueda ir agarrándose a la caña”.

Con este gesto cotidiano y lleno de sensibilidad, Paula Colombini volvió a reafirmar la elección de su presente: una vida donde el verdadero lujo se encuentra en la paciencia de la siembra y en el asombro cotidiano de la naturaleza.