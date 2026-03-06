Paula Colombini fue una de las modelos más reconocidas de los años ‘90, pero con el paso del tiempo decidió cambiar radicalmente su estilo de vida.

Lejos de las pasarelas internacionales, hoy apuesta por una vida simple y conectada con la naturaleza en su casa, donde creó un enorme jardín con huerta, plantas nativas y espacios pensados para el descanso.

Así es la increíble huerta de Paula Colombini

Tras dejar las pasarelas, se volcó al diseño y la moda desde otro lugar: tuvo un negocio de ropa y lanzó su propia marca. Pero su verdadera transformación llegó años más tarde, especialmente durante la pandemia, cuando profundizó una pasión que ya la acompañaba desde hacía tiempo: la huerta.

Así es la casa verde de Paula Colombini: enorme jardín con plantas nativas y comestibles (Foto de Instagram @colombinipaula )

Hoy, su casa refleja ese cambio. El jardín está lleno de plantas nativas, flores y cultivos comestibles que ella misma cuida.

En ese entorno natural también hay espacios para relajarse, como una hamaca paraguaya donde descansa rodeada de verde, además de la compañía constante de sus perros.

Paula Colombini: “El lujo está en la naturaleza”

En diálogo con TN Show en 2024, Colombini habló de esta nueva etapa y del lanzamiento de Betarraga (@betarragaporpaula), un proyecto que invita a reconectar con la tierra.

“Para mí es un proyecto de vida. Siempre estuve vinculada al tema, pero la pandemia me atravesó completamente y quería hacer algo que realmente me llamara la atención. Empecé a pensar y dije ‘yo sé cultivar, sembrar’... Fue como la punta del iceberg. Sentí como si hubiese explotado el cuerpo y no paré”, aseguró.

La exmodelo contó que la huerta forma parte central de su rutina diaria y que encuentra allí un espacio de calma y reflexión.

“Yo me levanto muy temprano, tipo 5, 5:30 de la mañana y a veces me prenden la luz porque se hace de noche y sigo en la huerta”, comentó.

Y concluyó con una definición que resume su nueva filosofía de vida: “Es un lugar donde soy muy reflexiva. La huerta para mí es una manera de comunicar y poner las manos en la tierra es muy sanador. Realmente creo que el lujo está en la naturaleza”.

