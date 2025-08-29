Agustina Cherri sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de un proyecto muy especial que inició en 2020 y en 2024 expandió: su propia huerta orgánica.

Con dedicación y entusiasmo, la actriz decidió armar un espacio verde en su casa para cultivar alimentos frescos y saludables para consumir con su familia.

Fotos: Instagram de Agustina Cherri

En septiembre de 2024, Cherri dijo que era el momento ideal para sembrar zanahorias, tomates, puerros, verdeo y albahaca. Pero para eso, tuvo que poner manos a la obra.

Agustina Cherri mostró su increíble huerta orgánica y sorprendió con todo lo que cosechó

Hoy, casi un año después, la huerta ya dio sus frutos: Agustina mostró orgullosa en sus historias de Instagram algunas de las verduras que cosechó y llevó directo a su mesa.

AGUSTINA CHERRI RODEADA DE FRUTAS Y VERDURAS

En 2020, Agustina Charri mostró por primera vez imágenes de la huerta que estaba iniciando en su hogar. Con el correr de los años, la actriz la fue ampliándola y sumándole diversos sembrados.

“Mi huerta en casa. Desde hace tiempo sembramos alimentos que vemos crecer, que cuidamos y que cosechamos con nuestras propias manos”, escribió la actriz, en aquel entonces.

En ese paraíso verde, saludable y natural, Agustina Cherri también tiene hinojo y árboles de limones, que supo mostrar con orgullo en su red social.

