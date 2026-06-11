Después del impasse que tuvo su historia de amor de 18 años, en LAM aseguraron que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron y que, tras atravesar una fuerte crisis, decidieron volver a apostar por la relación.

La información fue revelada por Pepe Ochoa, quien recordó que había sido uno de los primeros en contar la separación de la pareja: “El año pasado se separaron. Ahora se reconciliaron”, anunció el panelista en pleno programa.

Según explicó, la información llegó de la misma fuente que en su momento le había confirmado el distanciamiento: “Me llegó una data y yo fui a chequear con la persona que efectivamente me había contado la separación”, detalló.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Ochoa aseguró que la reconciliación se dio luego de varios meses de reflexión y reencuentro: “La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”, contó.

Además, reveló un dato que deja en evidencia cuánto habría sufrido Arana durante la crisis: “Lo que sé, y lo que me dice la persona que me lo contó, es que Facundo nunca se quiso separar”, sostuvo.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

La pareja lleva cerca de dos décadas de relación y atravesó distintas etapas juntos: “Tienen 20 años de pareja, un montón de hijos y también un montón de crisis”, remarcaron en el ciclo de América.

En medio del debate, también recordaron que cuando la separación salió a la luz, el propio actor había manifestado que respetaba la decisión de María. Sin embargo, según trascendió ahora, el amor habría sido más fuerte.

¡Nueva oportunidad para el amor!

Pepe Ochoa: “La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FACUNDO ARANA CELEBRÓ LOS 18 DE SU HIJA CON VARIAS FOTOS RETRO JUNTO A MARÍA SUSINI: “PENSÁNDOTE A CADA PASO”

En medio de su separación de María Susini, Facundo Arana sorprendió en las redes sociales con un emotivo posteo dedicado a su hija India por su cumpleaños número 18.

El actor compartió una tierna foto familiar junto a la modelo y la joven, y dejó un mensaje lleno de amor que rápidamente enterneció a sus seguidores: “18 Años… todavía no lo puedo creer”, comenzó diciendo en una publicación que subió a Instagram.

“Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito, todos son geniales”, agregó Facundo, acompañando las postales íntimas y súper cálidas.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Además, Arana sumó palabras que reflejaron la emoción por este momento tan importante para su hija: “¡Feliz cumple, amor! Hoy desde muy muy lejos. Pensándote a cada paso”, cerró, junto a emojis de corazones y huellitas.

Aunque mantienen un perfil bajo respecto a su vida privada, ambos dejaron en claro que siguen unidos por el amor a sus hijos.