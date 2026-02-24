María Susini volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un impactante video de su salto en paracaídas, a pocas semanas de que se confirmara su separación de Facundo Arana. La modelo compartió la experiencia en su cuenta de Instagram y no solo impresionó por su valentía, sino también por la reacción del actor, que no pasó desapercibida.

En las imágenes, María aparece dentro de la avioneta junto al instructor Gustavo “Perico” Pérez, sentada frente a la cámara y con una sonrisa nerviosa mientras esperaba el gran momento. Segundos después, ya atada a él, ambos se posicionaron en la puerta abierta de la aeronave, con el vacío como único destino.

Tras una breve señal, los dos se lanzaron al aire y comenzaron a girar en plena caída libre. Una vez estabilizada, Susini abrió los brazos y disfrutó de la experiencia, vestida con una remera color crema, shorts y gafas transparentes, mientras el paisaje se desplegaba debajo: “¡Esto es pura vida!”, expresó María, dejando en claro la intensidad del momento.

Foto: Captura de video de Instagram (@mariasusini) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores no fue solo el salto, sino la reacción de Arana. El actor comentó la publicación con siete emojis de fuego, un gesto breve pero contundente que muchos interpretaron como una señal de apoyo, admiración o incluso cercanía.

María Susini: “¡Esto es pura vida!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL LLAMATIVO Y TIERNO GESTO DE FACUNDO ARANA CON MARÍA SUSINI TRAS LA SEPARACIÓN QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Cuando parecía que el capítulo estaba cerrado, Facundo Arana y María Susini volvieron a llamar la atención con un gesto inesperado en redes sociales. Lejos de los escándalos y las indirectas, el actor compartió un video que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores.

En las imágenes se ve a María en Mar del Plata, sonriente y relajada, lista para meterse al mar con su tabla de surf. Bajo el sol y con la playa como escenario, la escena transmite libertad, calma y disfrute, muy lejos de cualquier clima de conflicto. El video, acompañado de música suave, fue republicado por Arana en sus historias de Instagram.

Así, con un simple posteo desde la costa marplatense y una reposteo cargado de significado, Facundo Arana y María Susini demostraron que el vínculo entre ellos es cercano y despojado de cualquier polémica.