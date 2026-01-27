El 22 de enero, en LAM, Pepe Ochoa anunció la separación de Facundo Arana y María Susini, tras 18 años de amor y una sólida familia conformada junto a sus tres hijos: India, Moro y Yako.

Desde que la noticia salió a la luz, el actor optó por el silencio absoluto, hasta que finalmente fue abordado por los noteros en la puerta del teatro.

En ese contexto, Arana se detuvo, habló brevemente, no aceptó preguntas y dio por cerrado el tema con un mensaje contundente y cuidado.

Captura de pantalla de LAM, América TV.

Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini

Ante el micrófono de LAM, el actor comenzó agradeciendo el respeto con el que se trató la situación: “Primero, agradecerles a todos por cómo trataron este tema tan íntimo y nuestro. Fueron muy cariñosos”.

Luego, remarcó la decisión de mantener la situación en el ámbito privado: “Lo segundo que quiero decirles es que es un tema súper íntimo y tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

Por último, Facundo puso el foco en lo más importante para él en este momento: “Nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional, así que todo el resto lo iremos viendo con el tiempo”.

El firme pedido de Facundo Arana a la prensa tras su separación de María Susini

Antes de retirarse, el actor hizo un pedido especial a la prensa: “Si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada, porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo”.

“Así que gracias a todos. Nos esperamos en el teatro y nos estaremos cruzando en toda la temporada”, cerró Arana con amabilidad, pero sin aceptar preguntas de los cronistas.