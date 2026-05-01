La historia entre Daniela Celis y Nick Sicaro dejó de ser un simple rumor para convertirse en una de las parejas más comentadas del momento.

Después de semanas de coqueteos en redes y declaraciones cruzadas, los ex Gran Hermano decidieron blanquear su romance y hablaron a corazón abierto en el living de Corta por Lozano (Telefe).

En medio de la charla, la pregunta más picante no tardó en llegar: ¿ya hubo intimidad entre ellos? Sin vueltas, Daniela respondió: “Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo”.

Nick, con una sonrisa cómplice, sumó: “Le robé unos piquitos, unos besitos”, dejando en claro que, aunque la relación avanza de a poco, ya hubo acercamientos.

Durante el ida y vuelta con Hernán Drago, ambos contaron qué es lo que más les gusta del otro. Nick destacó: “Me contiene. Estoy con mucho trabajo, estoy con ansiedad. Hablamos mucho por teléfono y me entiende”.

Por su parte, Daniela valoró: “Me gusta que respeta mis tiempos, mis espacios, mi situación, mi vida. Me estoy muriendo”.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron la verdad sobre un mensaje enigmático: ¿embarazados? | Créditos: Instagram @thi4go_km

Thiago Medina, en el centro de la escena: su reacción ante el romance de Daniela y Nick

La aparición de Thiago Medina en esta historia era inevitable. Su vínculo anterior con Daniela y el hecho de ser el padre de las gemelas Laia y Aimé lo pusieron en una posición incómoda frente al nuevo romance de su ex.

En medio del revuelo y tras la viralización de una foto que confirmaba el acercamiento entre Daniela y Nick, Thiago decidió no esquivar el tema y respondió preguntas en Instagram. Fiel a su estilo, fue directo: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”.

Thiago Medina, Daniela Celis y Julieta Poggio, de fiesta (Movilpress)

Molesto por la exposición, agregó: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”. Y remató: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”.

Hace algunas semanas, Thiago ya había dejado en claro que su presente sentimental está lejos de cualquier nueva relación: “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”.