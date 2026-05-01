Después de meses de silencio y rumores cruzados, Magui Olave y Matías Suárez habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Según trascendió en las últimas horas, la cantante cordobesa y el exfutbolista retomaron la relación luego de un año distanciados.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde aseguró que la pareja volvió a acercarse tras atravesar una fuerte crisis que los había llevado a confirmar su separación tiempo atrás. De acuerdo a esa versión, el vínculo se recompuso de manera gradual y hoy estarían nuevamente juntos.

LOS DETALLES DE LA RECONCILIACIÓN DE MAGUI OLAVE Y MATÍAS SUÁREZ

Siempre muy reservados con su intimidad, ambos optaron por mantener bajo perfil durante el tiempo en que estuvieron separados. Sin embargo, en el entorno de la pareja aseguran que el cariño nunca desapareció y que en las últimas semanas volvieron a apostar a la familia.

Magui y Matías tienen dos hijos en común, un factor que habría sido clave en este nuevo capítulo sentimental. Según se comentó, la decisión de regresar vino acompañada de un presente más maduro y con ganas de reconstruir la relación.

Magui Olave y Matías Suárez junto a su familia. Crédito: Instagram

LOS GUIÑOS EN REDES QUE ENCENDIERON LOS RUMORES

Antes de que se conociera la noticia, ya habían aparecido señales públicas que despertaron sospechas entre sus seguidores. Días atrás, Suárez compartió en redes sociales una publicación vinculada a un show de la cantante y ella respondió con un gesto afectuoso, algo que fue interpretado como una clara señal de acercamiento.

La relación entre la artista y el exdelantero atravesó distintas etapas a lo largo de los años, siempre con gran exposición en Córdoba por la popularidad de ambos. Ahora, todo indica que decidieron volver a intentarlo.

Por el momento ninguno de los dos confirmó públicamente la reconciliación, pero el rumor ya genera repercusión entre fanáticos del cuarteto y del fútbol.