Luis Ventura volvió a romper el silencio sobre su histórica pelea con Jorge Rial y dejó una serie de frases que reflejaron el dolor que todavía le genera el final de una amistad que parecía para toda la vida.

Durante una entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain, el periodista fue consultado por una posible reconciliación con su excompañero de trabajo y respondió sin vueltas.

LUIS VENTURA DESCARTÓ BUSCAR A JORGE RIAL

“El problema es que se reconcilie él conmigo, no yo con él. Si el que está enojado y me echó a la mierda tres veces fue él”, lanzó Ventura, visiblemente sincero al hablar del vínculo roto.

Luego, reforzó su postura con otra frase contundente: “Yo fui un buen amigo y él lo sabe. Por eso no sale a fusilarme. Él sabe todo lo que hice”.

Al intentar encontrar una explicación a la pelea, Ventura ensayó una reflexión que rápidamente generó repercusión. “A lo mejor se aburrió. O empezó a medir lo que tenía yo y lo que tenía él: él se quedó con la plata y yo me quedé con la felicidad”, disparó.

Crédito: Infobae

Ventura también recordó un reencuentro con Rial que no terminó bien. Según contó, compartieron un café y hablaron de la familia durante más de una hora, pero al final entendió que el verdadero motivo del acercamiento era otro.

“Me sentí un pelotudo. Hablamos una hora de la familia al divino pedo. Si quería una foto, me la pedía y se la daba”, expresó, en referencia a una selfie que luego fue utilizada para promocionar un proyecto.

MORENA RIAL, UN FOCO DE CONFLICTO

En otro tramo de la charla, Ventura recordó el conflicto judicial que mantuvo con Rial por temas vinculados a Morena Rial.

“Cuando Morena quiso tomar una decisión drástica, al primero que llamó fue a mí; fui. Cuando la internaron en un psiquiátrico luché para que la sacaran. Estuve todas las veces que me llamó”, sostuvo.

Sobre el final, con tono melancólico, cerró con una frase que resumió su estado emocional: “Ya está... Yo soy un viejo boludo, como me definieron. Y bueno...”.