Un momento de profunda emoción se vivió en A la tarde cuando Luis Ventura dejó de lado su habitual firmeza y se quebró en llanto al contar la historia detrás de un dibujo que realizó su hijo Antonio.

Todo comenzó cuando el panelista relató una actividad escolar de su hijo Antonio, quien asiste a una institución con enseñanza diferenciada: “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, explicó.

Sin embargo, al avanzar con el relato, Ventura no pudo contener la emoción. “Ay, me voy a emocionar. Esto salió en muchos diarios con el estudio del fenómeno paranormal”, anticipó, visiblemente movilizado. Y agregó: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”, reveló.

Foto: Captura (América)

Y eso no fue todo. Ventura aseguró que, al observar detenidamente la pintura, apareció una imagen aún más impactante: “Cuando vos buscás en la mancha podés divisar la cara del viejo”, dijo, generando asombro en el estudio.

El periodista confesó que el cuadro está ubicado en un lugar central de su hogar y que despierta la curiosidad de todos los que lo ven: “Cada vez que vienen, hay mucha gente que ha leído esas notas y quieren ver el cuadro”, cerró, a flor de piel.

Foto: Instagram (@luisventurasoy)

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LUIS VENTURA EXPLOTÓ SIN FILTRO CONTRA RIAL Y LO CRUZÓ SIN FILTRO: “NO MIENTAS MÁS Y NO TE METAS EN MI VIDA”

Se terminó la paciencia. Luis Ventura apuntó directo contra Jorge Rial y lanzó una catarata de declaraciones explosivas al aire de A la tarde, a horas del debut del nuevo programa de Beto Casella por América.

Ventura salió al cruce de versiones que, según él, instaló Rial sobre una supuesta censura dentro del canal por una entrevista que le realizó a Casella para Secretos Verdaderos: “Yo sé que algunos integrantes de mi familia trataron de esconderme lo que vos dijiste con respecto a una censura dentro de este canal, con relación a una nota que yo hice y que va a salir”, comenzó diciendo al aire.

“Con Beto hablamos de todo, incluso de vos también. Nunca recibí un llamado diciendo ‘esto no se toca’, ‘de esto no se pregunta’, ‘esto no va’, ‘no te vamos a permitir sacar el programa’. Nunca pasó eso. Cosa que vos dijiste que me apretaron, que me cortaron, o no sé qué caraj... dijiste”, siguió.

Foto: Captura (América)

Lejos de bajar el tono, Ventura redobló la apuesta y apuntó a cuestiones personales y judiciales: “Ellos creen que soy yo que no suelto. No, sos vos que no soltás, ¿entendés? Porque llamás para tratar de manejar la entrega de Martín Fierro. Me denunciás en la Justicia. Yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a una mediación. Y vos te quedabas dormido”.

Luis Ventura: “No mientas más. Yo no me meto en tu vida. No te metas en la mía y en mi laburo y en mi pan”.

“No mientas más. Yo no me meto en tu vida. No te metas en la mía y en mi laburo y en mi pan”, cerró el conductor (que está reemplazando a Karina Mazzocco), sin filtro.