Luis Ventura volvió a quedar en el centro de la polémica tras opinar sin filtros sobre una escena protagonizada por Luana Fernández y Lolo Poggio, actuales participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

El periodista analizó el momento en Secretos Verdaderos, donde se mostró el fragmento en el que la hermana de Julieta Poggio advierte que su compañera tiene un controvertido tatuaje que dice “Wifi” en el antebrazo, mientras ambas intercambian gestos de cercanía y caricias.

Lolo Poggio y Luana Fernández, participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Fotos de Telefe)

Al referirse a la escena, Ventura dejó en claro que no ve con buenos ojos que dos chicas insinúen una situación amorosa en televisión y se puso en el lugar de los padres de las participantes.

“¿Vale todo en Gran Hermano? Vos bajás un mensaje de cómo imaginás a tus chicos cuando los educás y están creciendo, y todo ese mensaje queda descalificado por todo esto, que no digo que es un delito, pero tampoco creo que sea algo digerible”, expresó el conductor de América TV.

Luego, el periodista fue más allá y sugirió que la escena podría estar armada.

“¿Esta escena está armada? Porque está puesto todo de tal manera: la ubicación de los cuerpos, el manejo de las manos, el jugueteo de los brazos, las sonrisas, el descubrimiento de un tatuaje como si nunca se hubiera visto”, analizó Ventura.

En ese sentido, también apuntó contra el presunto significado del tatuaje que tiene Luana Fernández. “Es un tatuaje que baja una cuestión publicitaria de un centro delictivo”, sostuvo Ventura, en referencia al Wi Fi Team, el grupo de youtubers vinculado a Yao Cabrera, quien fue condenado a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre.

¿Luis Ventura ve como un pecado el amor entre dos mujeres? (captura de América TV)

¿Luis Ventura ve como un pecado el amor entre dos mujeres?

Durante el debate en el programa, Nilda Sarli le preguntó directamente si creía que las participantes realmente estaban insinuando algo o si se trataba de una estrategia.

“Yo creo que quieren vender una situación pecaminosa, el que la toma, la toma. No es solo la venta del tatuaje, es el juego de la caricia, el juego del coqueteo. ‘Mirá el pecadito que tengo grabado en el brazo’”, respondió Ventura.

Finalmente, el periodista cerró con una reflexión sobre el funcionamiento de este tipo de programas.

“Yo creo que gran parte de estos realities están libretados”, concluyó.