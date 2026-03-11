Después de pasar cinco meses detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por la Cámara de Casación Penal, que aceptó un escrito firmado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío Rial, quienes se comprometieron a garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

La joven habló en A la tarde (América TV), el ciclo conducido por Karina Mazzoco, donde también se expresó Luis Ventura, panelista del programa y padrino de Morena. El periodista no pudo evitar quebrarse al referirse a la situación de la mediática, con quien mantiene una relación distante desde hace tiempo.

El distanciamiento entre Ventura y Morena comenzó cuando el periodista reveló públicamente que ella estaba embarazada, algo que la joven nunca le perdonó. Sin embargo, al hablar de su presente judicial, Ventura dejó en claro que todavía siente un fuerte afecto por ella.

EL DOLOR DE VENTURA FRENTE AL CONFLICTO FAMILIAR DE MORENA Y JORGE RIAL

“No quiero hablar porque se me va a ir la lengua en un momento en el que la familia tiene que estar unida”, arrancó Ventura, visiblemente emocionado. Y agregó: “Todos miramos ahora, pero hay que mirar para atrás. Yo hablo desde un lugar de conocimiento y de haber escuchado de los protagonistas”.

El periodista reflexionó sobre la paradoja de la situación que atraviesa Morena y el rol de su maternidad en la resolución judicial. “Mirá lo que es la incongruencia del destino. Hoy, lo que le da el carácter extraordinario a esta detención tiene que ver con la maternidad. El enojo mío con Morena es justamente por su maternidad. Por haber contado que estaba embarazada. Lo que era un pecado antes ahora es el golpe para que ella esté en el lugar que está (con domiciliaria)”, sostuvo.

En otro momento del programa, Karina Mazzoco le consultó a Ventura si alguna vez Jorge Rial le confió el cuidado de sus hijas. El periodista sorprendió al revelar una situación desconocida: “Él y yo solos en un camarín, me hizo firmar un papel y quizá esa firma fue utilizada para otros destinos como una offshore, yo aparecía como apoderado de cosas que yo no sabía. Pero por las pibas, ‘yo me hago cargo’, le dije”.

Sobre el rol de Jorge Rial en este momento clave para su hija, Ventura fue contundente: “A lo mejor fue un buen papá, pero se equivocó en muchas cosas. Por eso yo recibo con alegría esta noticia, donde quien firma es el papá y su hermana. Ellos tienen que abastecer con su cariño y su abrigo a esa mujer que tiene dos hijos”, remarcó.

VENTURA EXPRESÓ SU ANGUSTIA POR EL PEDIDO DE AYUDA DE MORENA RIAL

Durante su intervención, Luis Ventura reconoció que la delicada situación de Morena Rial no lo sorprendió. Según explicó, desde hace tiempo percibía señales de que la joven atravesaba momentos muy difíciles.

“Lo veía venir en los pedidos de ayuda. Ese pedido era porque no recibía la ayuda de otros lados. Yo no estoy pasando ninguna factura, lo que hice fue con cariño. Hubo situaciones límites, que intentó hacer algo feo, estuve yo”, relató el periodista, dejando entrever que en más de una oportunidad acompañó a Morena en crisis personales.

Ventura recordó un episodio especialmente angustiante: “Me llamó por teléfono y escuché a esa mujer desesperada, con toda su problemática, con todo su dolor, su tristeza. No hay testigos de esto. Los únicos, un médico clínico que llamé yo, un psiquiatra que llamé, un psicólogo y una ambulancia. ¿Quién estaba ahí? Este bolu… Ella me definió así y fue una puñalada en el pecho. No me gusta que mis hijos me digan viejo bolu… y que alguien a quien yo vi crecer, que le di lo mejor que yo podía darle dentro de mis posibilidades. Yo no tengo la guita del viejo”, confesó.

