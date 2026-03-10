En medio de las repercusiones por su situación judicial, a poco de conocerse que obtuvo la prisión domiciliaria, una imagen de Morena Rial volvió a generar revuelo en las redes sociales.

La foto fue compartida por el abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla, quien publicó en sus historias de Instagram una captura de una videollamada que mantuvo con la hija de Jorge Rial cuando todavía se encontraba detenida, poco antes de que se confirmara su prisión domiciliaria.

En la imagen se puede ver a Morena posando frente a la cámara, haciendo un gesto de beso, con el cabello suelto y un remera lila. En la captura también aparece el propio Cipolla en una pequeña ventana de la videollamada: “Mañana, Morena Rial de vuelta en su casa. Por fin se logró Justicia. Mis felicitaciones al Dr. Martín Leiro”, escribió sobre un posteo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de espectáculos. Muchos usuarios se sorprendieron por la naturalidad con la que Morena se mostraba durante la comunicación, mientras que otros interpretaron el posteo como una señal del vínculo cercano que mantiene con su abogado.

La imagen también cobró relevancia porque fue tomada poco antes de que la joven obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria, una decisión judicial que cambió el rumbo de su situación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

SE FILTRÓ UNA NUEVA FOTO DE MORENA RIAL DESDE LA CÁRCEL: EL DETALLE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE TODOS

Morena Rial sigue cumpliendo con su condena en la Unidad 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, mientras espera obtener la prisión preventiva. Y a poco de haber celebrado su cumpleaños, se difundió una nueva foto de la hija de Jorge Rial, que la puso nuevamente en el centro de la atención.

El encargado de compartir la imagen fue su amigo y exabogado, Alejandro Cipolla, quien regresó de sus vacaciones y realizó una videollamada con Morena.

A través de sus historias de Instagram, el letrado mostró una captura de pantalla de esa llamada, revelando cómo se encuentra la joven en este momento: “Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino”, escribió Cipolla junto a la imagen.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

En la foto, Morena aparece sonriente, haciendo la seña de “amor y paz” con sus dedos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue que lleva una cinta roja en la muñeca, un símbolo muy significativo en la cultura argentina. La cinta roja es conocida por su uso contra la envidia y como un amuleto de protección.

Pero más allá de la cinta, otro detalle no pasó desapercibido: el lugar donde se realizó la videollamada. El techo visible en la imagen no parece pertenecer al pabellón común, lo que sugiere que Morena podría estar en una sala especial destinada a las internas para comunicarse con sus familiares y abogados. Este tipo de salas suelen ser más privadas y permiten mantener una comunicación más directa y en mejores condiciones.

Mientras tanto, la situación legal de Morena continúa en curso. A la espera de que se resuelva su prisión preventiva, ella sigue manteniendo contacto con sus seres queridos, como lo demuestra esta videollamada con Cipolla. Sin embargo, los detalles sobre su futuro en prisión y el rumbo que tomará su situación legal aún están por definirse.