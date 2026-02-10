Morena Rial atravesó un cumpleaños muy distinto a los que supo celebrar en otros tiempos. El pasado 29 de septiembre, la hija de Jorge Rial fue detenida nuevamente por no cumplir con las obligaciones impuestas por la Justicia tras su primera detención, en el marco de una causa por robo.

A cuatro meses y medio de haber sido trasladada a la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, Morena cumplió 28 años en un contexto marcado por el encierro y la distancia de sus afectos. Según trascendió, la jornada fue especialmente movilizante para ella.

En ese día tan sensible, recibió la visita de su amiga Virginia y de su abogado, Martín Leiro, quienes le llevaron una torta de cumpleaños y un saludo muy especial de su hijo, Amadeo.

Captura de América TV, El Diario de Mariana.

Así fue el triste cumpleaños de Morena Rial en la cárcel

En diálogo en vivo con El Diario de Mariana, Virginia dio detalles del vínculo que las une y del delicado momento que atraviesa Morena.

“Con More somos amigas hace ocho años. Nos conocimos de manera virtual y después la relación fue creciendo”, contó la joven.

Sobre la visita, explicó: “Yo estaba complicada para ir por el trabajo y porque la distancia es grande, pero a último momento pude hacerlo gracias a su abogado, Martín Leiro”.

Virginia también reveló el mensaje que llevaba la torta: “La torta decía: ‘Que lo demuestre. Feliz cumple. Te amamos’”.

Captura de América TV, El Diario de Mariana.

Visiblemente conmovida, la amiga de Morena describió el duro contexto que vive dentro del penal: “Es una situación muy difícil. Ella lleva casi cinco meses aislada y no tiene contacto con otras personas porque no le pueden garantizar su seguridad si la trasladan a otro sector”.

Además, hizo hincapié en el dolor más profundo de Morena: la distancia con su hijo menor.

“Ella está muy mal porque no ve a su gordo, Amadeo. Jorge y Rocío jamás me prohibieron ir a verlo, y siempre le sacamos fotos y videos para su mamá. Todo eso es un dolor súper grande para Morena”, expuso Virginia.

Morena Rial pasó un cumpleaños marcado por la soledad, la angustia y la espera, en medio de una etapa judicial que sigue definiendo el futuro.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.