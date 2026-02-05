La historia más triste de Morena Rial volverá a repetirse, cuando pase otra vez un cumpleaños en la cárcel y casi sin visitas.

“Por ahora, el único que va a estar presente en el cumpleaños, que es este día domingo, es su abogado, Martín Leiro”, afirmó Facundo Ventura.

El panelista de La Mañana con Moria recordó que More que permanece con prisión preventiva en el penal de mujeres de Magdalena.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

Jorge Rial, el padre de la convicta, “no puede ir”, según aclaró Ventura.

Aunque lo que más le duela seguro sea la distancia de Francesco 6 y Amadeo 1, sus hijos.

La foto que habría publicado Morena Rial desde la cárcel que generó polémica (Foto: captura de Instagram/@morenarialokk).

En 2025, Morena había recibido los 26 años en la Comisaría N°7 de San Isidro.

La causa penal de Morena Rial

Morena Rial está imputada con prisión preventiva por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

De ahí que podría recibir una pena de entre tres y diez años de prisión, y se estima que seguirá tras las rejas hasta el juicio.