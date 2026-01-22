La situación judicial de Morena Rial volvió a generar preocupación tras conocerse la detención de su mejor amiga, quien estaría vinculada al domicilio fijado para su prisión domiciliaria. En ese contexto, Jorge Rial decidió romper el silencio y aclarar su postura a través de un mensaje que hizo llegar a Alejandro Castelo, el panelista de A la tarde.

Castelo contó que, ante las versiones que circulaban, le consultó directamente al periodista si pensaba intervenir para evitar que se trunque la domiciliaria de su hija, y la respuesta de Rial fue tajante desde el primer momento: “Lo manejan todos los abogados, en ésta (Morena) no tiene nada que ver”, fue lo primero que le contestó.

Luego, ante la consulta puntual sobre si él iba a ofrecer una vivienda alternativa, Jorge aclaró el verdadero rol de la joven detenida y llevó tranquilidad: “Esta chica lo único que es, es la garante”, explicó, despegándola de cualquier responsabilidad directa sobre el domicilio.

En ese mismo mensaje, Rial detalló que es él quien se hace cargo de todos los gastos de la casa, y dio precisiones clave sobre la situación: “Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, aseguró.

Según relató Castelo, por lo que le transmitió Jorge Rial, la detención de la garante no pondría en peligro la domiciliaria de Morena: “No estaría peligrando porque es la garante, pero él es el que se encarga de mantener ese domicilio”, explicó el panelista.

De esta manera, Jorge Rial dejó en claro que, más allá del revuelo judicial y mediático, la prisión domiciliaria de Morena Rial no estaría en riesgo, ya que el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Justicia depende directamente de él y no de la amiga detenida.

ASÍ ROBABAN LAS AMIGAS DE MORENA RIAL EN LA COSTA: QUEDARON FILMADAS USANDO TARJETAS SUSTRAÍDAS

Un nuevo escándalo sacude a Morena Rial y a su entorno. En las últimas horas, América Noticias difundió un informe explosivo que muestra cómo robaban las amigas de la joven en la Costa Atlántica, utilizando tarjetas robadas y quedando registradas por las cámaras de seguridad de varios comercios.

Según explicaron en el noticiero, las imágenes corresponden a un supermercado de La Lucila del Mar, donde se ve a las chicas ingresar al local y realizar una compra que, de acuerdo a los investigadores, habría sido “una compra de prueba” para verificar si la tarjeta funcionaba. La modalidad habría sido aprovechando el sistema contactless, que permite pagar sin presentar DNI, salvo que el comercio lo solicite.

“Las tarjetas hoy tienen contactless, no presentás DNI ni nada, salvo que el comerciante lo pida”, detallaron al aire, explicando cómo se habría concretado la maniobra. Las mujeres quedaron filmadas tanto dentro del comercio como al retirarse, imágenes que luego se convirtieron en una pieza clave de la investigación.

Desde el lugar de los hechos, el cronista tomó contacto con Sebastián, dueño del supermercado, quien contó cómo se enteró de la situación: “Yo estaba en mi casa y me llama la policía porque quería ver los videos de las cámaras. Tenían un movimiento a las 3 de la tarde, creo que del día 17”, relató.

El comerciante explicó que pidió a su encargada que buscara las grabaciones y las enviara a la policía: “Eso fue todo lo que supe hasta hoy, que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial, las mecheras”, agregó, sorprendido.

Ante la consulta directa, Sebastián fue claro: las compras no se hicieron con una tarjeta propia, sino con una tarjeta robada, lo que terminó de confirmar la hipótesis de estafa que investigan las autoridades.

El informe cerró con un dato contundente: las mujeres fueron detenidas, mientras la Justicia avanza con la causa y analiza el material fílmico de distintos comercios de la zona.