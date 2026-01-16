Morena Rial volvió a recibir un duro golpe judicial. Este 16 de enero, la jueza Andrea Rodríguez Mentasti le negó la excarcelación, en lo que representa otro revés para la hija de Jorge Rial, que no logra obtener ningún beneficio en la causa que la mantiene detenida.

La información fue revelada por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde explicó en detalle cómo se dio la decisión y cuáles fueron los argumentos rechazados por la magistrada: “Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti, otro revés para Morena Rial. Le negaron la excarcelación y vamos a explicar cómo funciona esto”, comenzó diciendo el panelista.

Según explicó Candalaft, la estrategia de la defensa fue doble. Por un lado, habían solicitado prisión domiciliaria, pedido que ya fue rechazado tanto por la jueza como por la Cámara, y que ahora quedó en manos de Casación.

Morena Rial detenidoa nuevamente

Pero en paralelo, los abogados D’Angelo y Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con nuevos argumentos: “Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria”, detalló.

Entre los fundamentos, la defensa sostuvo que Morena estaría en mejores condiciones fuera del penal: “Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico, etcétera”.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el periodista. Y cerró: “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”.

SE SUPO POR QUÉ MORENA RIAL ESTÁ AISLADA EN LA CÁRCEL Y NO SE JUNTA CON OTRAS PRESAS

La situación judicial de Morena Rial sigue generando enorme repercusión y, en las últimas horas, se conoció un dato clave que explica una de las grandes incógnitas alrededor de su detención: por qué no se junta con el resto de las internas del penal. La respuesta llegó de boca de Alejandro Cipolla, su exabogado e íntimo amigo.

A través de sus historias de Instagram, Cipolla fue consultado directamente sobre el estado de la causa de Morena. Sin vueltas, respondió: “Esperando que se eleve al Tribunal Oral”, detalló, dejando en claro que el expediente avanza hacia la próxima etapa judicial.

Pero el dato más fuerte llegó cuando un usuario preguntó algo que muchos se venían cuestionando: “¿Por qué More no se puede juntar con la población del penal? Si las presas no tienen problema”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

La respuesta de Cipolla fue contundente y reveladora: “Es una cuestión que dispuso el servicio penitenciario”. Esa frase abrió una nueva lectura sobre la situación de Morena dentro de la cárcel.

Lejos de tratarse de un privilegio o de un capricho, la decisión de mantenerla separada del resto de las internas habría sido tomada por las autoridades penitenciarias, posiblemente por razones de seguridad, perfil mediático o resguardo personal.