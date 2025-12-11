La situación judicial de Morena Rial volvió a tomar un giro inesperado este miércoles, luego de que sus abogados confirmaran que la joven tiene un atraso menstrual y que en los próximos días se realizará los estudios correspondientes para determinar si está embarazada.

El test médico será clave: dependiendo del resultado, su defensa ya tiene definidos los pasos a seguir.

En diálogo con Pronto, su abogado Martín Leiro adelantó cuál será la estrategia ante un eventual resultado positivo. “Si el test da positivo, vamos a pedir que se revise el arresto domiciliario”, señaló el letrado, remarcando que la situación exigiría una reevaluación por parte de la Justicia.

Foto: Instagram (@moreerial)

QUÉ PASARÁ SI ES NEGATIVO

Si el examen resulta negativo, la situación seguirá igual: Morena permanecerá en la Unidad 51 de Magdalena, donde ya lleva dos meses detenida. Según explicó Leiro, no existe ningún motivo para solicitar su traslado. “Ella está cómoda y bien tratada en esa prisión. Llevarla a otro lugar sería empezar de cero y no es lo que quiere en este momento”, afirmó.

En lo personal, la joven atraviesa un presente afectivo particular. Morena está de novia con Rodrigo, un joven que llegó a su vida tras la desilusión que vivió con Matías Bogas, padre de su hijo Amadeo. La influencer también es mamá de Francesco Benicio, quien vive en Córdoba junto a su padre, el exfutbolista Facundo Ambrosioni.