La situación judicial de Morena Rial volvió a tomar un giro inesperado este miércoles, luego de que sus abogados confirmaran que la joven tiene un atraso menstrual y que en los próximos días se realizará los estudios correspondientes para determinar si está embarazada.
El test médico será clave: dependiendo del resultado, su defensa ya tiene definidos los pasos a seguir.
En diálogo con Pronto, su abogado Martín Leiro adelantó cuál será la estrategia ante un eventual resultado positivo. “Si el test da positivo, vamos a pedir que se revise el arresto domiciliario”, señaló el letrado, remarcando que la situación exigiría una reevaluación por parte de la Justicia.
QUÉ PASARÁ SI ES NEGATIVO
Si el examen resulta negativo, la situación seguirá igual: Morena permanecerá en la Unidad 51 de Magdalena, donde ya lleva dos meses detenida. Según explicó Leiro, no existe ningún motivo para solicitar su traslado. “Ella está cómoda y bien tratada en esa prisión. Llevarla a otro lugar sería empezar de cero y no es lo que quiere en este momento”, afirmó.
En lo personal, la joven atraviesa un presente afectivo particular. Morena está de novia con Rodrigo, un joven que llegó a su vida tras la desilusión que vivió con Matías Bogas, padre de su hijo Amadeo. La influencer también es mamá de Francesco Benicio, quien vive en Córdoba junto a su padre, el exfutbolista Facundo Ambrosioni.