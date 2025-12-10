En El Diario de Mariana confirmaron que le rechazaron la prisión domiciliaria a Morena Rial. Martín Candalaft aseguró también que la defensa de la influencer habría presentado un documento en el que alegan que “está embarazada”, de su tercer hijo.

La situación de la joven de 26 años sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmara que no le otorgará la prisión domiciliaria. La noticia, que se conoció en las últimas horas, sacudió el entorno de la hija de Jorge Rial, quien permanece detenida y ahora enfrenta otra arista inesperada: sus abogados aseguran que está embarazada.

“Esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”, detalló el periodista en el ciclo de América.

De esta manera, la mediática deberá continuar detenida mientras avanza la investigación en su contra. El fallo judicial deja en claro que, por el momento, no hay cambios en su situación procesal.

EL SORPRESIVO ANUNCIO DE UN POSIBLE EMBARAZO DE MORENA RIAL

En paralelo al rechazo de la domiciliaria, los abogados de Morena habrián presentdo un escrito ante la Cámara el pasado 8 de diciembre, en el que informaron que la joven “estaría cursando un embarazo”. Así lo reveló Martín Candalaft: “El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”.

La noticia generó sorpresa y abrió un nuevo interrogante en la causa. En el punto 3 de la resolución, los jueces expresaron: “Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentón, Tasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la señora Rial estaría cursando un embarazo y deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado”.

Por ahora, la Justicia solo tomó nota de la presentación de la defensa y ordenó que la jueza de primera instancia verifique si Morena Rial realmente está embarazada. “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”, explicó el periodista de El Diario de Mariana.

