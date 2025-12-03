El capítulo judicial de Morena Rial podría tener un giro determinante en los próximos días. A dos meses de haber sido detenida en el penal de Magdalena y tras un primer rechazo a su pedido de prisión domiciliaria, la influencer está cada vez más cerca de obtener el beneficio, según anticiparon sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla.

La defensa apeló la primera resolución, mientras avanzaban los estudios y evaluaciones exigidos por la Justicia. Tras una visita socioambiental al domicilio donde cumpliría la medida, Morena fue sometida a una pericia psicológica que podría jugar un rol clave.

En El Diario de Mariana, Guido Záffora leyó detalles del informe elaborado por profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense: “Observación de conducta en el penal: Bueno. En el servicio penitenciario bonaerense fue entrevistada por la profesional interviniente, quien la describió como cordial, educada, respetuosa y colaboradora, con buena disposición y sin resistencia al diálogo”, reltó el panelista.

Foto: Instagram (@moreerial)

Por su parte, Cipolla aseguró que Morena mantiene atención psicológica semanal, y que continuaría con ese tratamiento de manera virtual en caso de obtener el beneficio: “Ella se siente cómoda con la profesional y seguiría el proceso vía Zoom”, detalló.

Cipolla remarcó que la resolución debe contemplar la expectativa de los derechos del niño, haciendo referencia a Amadeo, el hijo menor de Morena, con quien solo puede comunicarse por videollamadas desde que tiene acceso a un celular.

La influencer se mostró angustiada desde el inicio de su detención por la distancia con su hijo, y la defensa insiste en que la prisión domiciliaria permitiría reestablecer la convivencia mientras continúa el proceso judicial.

Si bien Morena podría ser beneficiada con la domiciliaria, su abogado reconoció que la situación de la joven es “complicada porque está confesa”. De todas maneras, la medida no modificaría su condición procesal: seguiría detenida, aunque bajo otro régimen y a la espera del juicio.

En las próximas horas o días se conocerá la resolución, mientras crece la expectativa por saber si la Justicia finalmente hará lugar al pedido. Todo indica que el informe psicológico y la situación de Amadeo podrían inclinar la balanza.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

EL ENOJO DE ALEJANDRO CIPOLLA LUEGO DE QUE LE NEGARAN EL ARRESTO DOMICILIARIO A MORENA RIAL: “SENTENCIA VERGONZOSA”

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, utilizó sus redes sociales para responder las consultas de sus seguidores y se refirió al estado actual del pedido de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, que continúa presa en la cárcel de Magdalena.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué pasará con More?”. Frente a eso, el letrado contestó de manera directa y sin rodeos: “En estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”.

Sin embargo, hoas más tarde y tras trascender que el pedido fue revocado, el letrado compartió su enojo con sus followers: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

De esta manera, Cipolla dejó en claro que el expediente judicial se encuentra en una etapa decisiva, ya que intentará que el resultado de la resolución cambie a favor de la joven.