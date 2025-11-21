A casi dos meses de ser detenida y trasladada al penal de mujeres de Magdalena, Morena Rial obtuvo el beneficio de tener un celular con uso restringido.

Sin embargo, algunas publicaciones que se viralizaron en redes, presuntamente nuevas y atribuidas a la hija de Jorge Rial, generaron polémica, y su abogado Martín Leiro salió a aclarar la situación en vivo.

En el programa de América mostraron los posteos y mensajes de la discordia.

Morena Rial tiene celular en la cárcel (América TV)

QUÉ PUEDE HACER MORENA RIAL CON SU CELULAR DESDE LA CÁRCEL

Leiro estuvo en El Diario de Mariana y explicó que Morena, al igual que otras internas, puede usar un dispositivo móvil, pero bajo estrictas limitaciones.

“El resto de las detenidas tiene el teléfono las 24 horas; Morena lo tenía dos horas. Hoy le notificaron que tendrá tres horas", expuso el abogado.

“Tiene que cumplir reglas. Se firmó un acta de compromiso donde tiene prohibido ingresar a redes sociales y tiene prohibido hablar con la prensa”, detalló Martín Leiro.

En relación con un posteo que apareció en una de las cuentas secundarias de la joven, Leiro fue tajante: “Ella no abrió una cuenta de Instagram. La maneja otra persona. Morena no es”.

El letrado también destacó el cambio de actitud de su defendida dentro del penal: “Tiene el teléfono hace una semana y está totalmente cambiada. A veces habla con su papá y se pone a llorar”.

Según su abogado, Morena está cumpliendo las normas y mostrando un buen comportamiento desde que recibió la autorización para usar el celular.