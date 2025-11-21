A casi dos meses de ser detenida y trasladada al penal de mujeres de Magdalena, Morena Rial obtuvo el beneficio de tener un celular con uso restringido.
Sin embargo, algunas publicaciones que se viralizaron en redes, presuntamente nuevas y atribuidas a la hija de Jorge Rial, generaron polémica, y su abogado Martín Leiro salió a aclarar la situación en vivo.
En el programa de América mostraron los posteos y mensajes de la discordia.
QUÉ PUEDE HACER MORENA RIAL CON SU CELULAR DESDE LA CÁRCEL
Leiro estuvo en El Diario de Mariana y explicó que Morena, al igual que otras internas, puede usar un dispositivo móvil, pero bajo estrictas limitaciones.
“El resto de las detenidas tiene el teléfono las 24 horas; Morena lo tenía dos horas. Hoy le notificaron que tendrá tres horas", expuso el abogado.
“Tiene que cumplir reglas. Se firmó un acta de compromiso donde tiene prohibido ingresar a redes sociales y tiene prohibido hablar con la prensa”, detalló Martín Leiro.
En relación con un posteo que apareció en una de las cuentas secundarias de la joven, Leiro fue tajante: “Ella no abrió una cuenta de Instagram. La maneja otra persona. Morena no es”.
El letrado también destacó el cambio de actitud de su defendida dentro del penal: “Tiene el teléfono hace una semana y está totalmente cambiada. A veces habla con su papá y se pone a llorar”.
Según su abogado, Morena está cumpliendo las normas y mostrando un buen comportamiento desde que recibió la autorización para usar el celular.