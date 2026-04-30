Enzo Aguilar, Benito Fernández y Vero de la Canal fueron contundentes al hablar del estilo de Matilda Blanco para abordar la moda en los medios.

Desde el streaming Qué Tupé del canal PRENDE, el conductor se refirió a los comentarios de la asesora y lanzó una pregunta filosa: “Matilda dijo, ‘Enzo Aguilar no entiende de moda’, y yo digo, ¿cuándo la Argentina entendió que Matilda Blanco es nuestro faro de moda?”.

La frase encendió el debate en el estudio y abrió la puerta para que otros invitados opinaran sobre el rol de Blanco y fue entonces cuando el conductor le consultó a la diseñadora qué pensaba sobre ella, quien contestó tajante: “Creo que las personas que critican mucho, pero desde una forma que tal vez no es tan respetuosa a veces, o la manera en que se dicen las cosas, termina perdiendo credibilidad. Porque ya pasó de moda el maltrato hacia el otro”.

Enzo Aguilar habló de Matilda Blanco en el streaming Qué Tupé (Foto: captura de PRENDE).

La reflexión de Vero apuntó directo al estilo frontal de Matilda, que suele generar tanto seguidores como detractores en redes sociales y en la televisión.

Vero de la Canal en el programa de streaming Qué Tupé (Foto: captura de PRENDE).

LA POSTURA DE BENITO FERNÁNDEZ SOBRE EL ESTILO PICANTE DE MATILDA BLANCO

A este debate se sumó Benito Fernández, quien compartió una experiencia personal que vivió: “Cuando le hice el vestido de novia a Martina Vignolo, la mujer de Matías Salé, Matilda, desde el programa donde estaba como panelista se cagó de la risa con los demás".

Benito Fernández en el programa de streaming Qué Tupé (Foto: captura de PRENDE).

“Y para una chica de 22 años, la edad que tiene Marti, que se te caguen de risa, es muy difícil, no se mide, como dice Vero, lo que podés dañar”, relató el diseñador. El testimonio del diseñador puso sobre la mesa el impacto que pueden tener las críticas públicas.

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