La contundencia con que Pepe Ochoa aseguró que Gonzalo Heredia se había separado de Brenda Gandini después de 16 años hizo que todos confiaran en el rumor, pero este jueves el actor hizo un descargo en Perros de la Calle tras la afirmación lanzada desde LAM.

“No estamos separados. Nada más alejado de la verdad”, enfatizó el padre de Eloy y Alfonsina con la actriz.

Relajado, Heredia se reía de las bromas de Andy Kusnetzoff, quien trataba a Brenda como su exmujer.

Foto: Movilpress

Ya en tono más serio, Gonzalo admitió: “Me escribió hoy mi papá a la mañana preguntándome si era cierto... A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos es cómo aseveran todo, con la contundencia que dan una noticia de que es así”.

Cómo tomó Heredia que lo den por separado de Gandini

En tono jocoso Gonzalo expresó: “Hoy me río. En otro momento uno se enoja”.

Para cerrar, Gonzalo Heredia fue sarcástico con el periodismo: “Ya nos separamos varias veces, ja. El otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije no, ya con 44 años.... Brenda estaba ahí a unos metros, le pregunté y me dijo que no”