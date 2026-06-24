Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años, se convirtió en el nombre del momento tras quedar involucrada en un fuerte conflicto que sacudió la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

El episodio, que se viralizó en las últimas horas, tuvo lugar durante una salida nocturna en un reconocido boliche de Costanera Norte.

Según trascendió, el futbolista habría intentado besar a la joven durante la noche, situación que fue advertida por la actriz. Esto desató una discusión cargada de tensión, con gritos y reproches. Todo ocurrió ante la mirada de varios testigos y en un clima de alta tensión.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Quién es Ekaterina Ojeda

Ojeda mantiene un perfil bajo en redes sociales. Su cuenta no tiene publicaciones en el feed, aunque sí conserva historias destacadas donde se la ve compartiendo salidas con amigos, cenas en restaurantes y eventos nocturnos.

Según ella misma contó a LAM, su mamá se llama Tatiana. Más adelante, en la misma entrevista con Ángeld e Brito, Ekaterina se definió como “Team Wanda”.

Qué dijo Ekaterina Ojeda tras el escándalo

Este miércoles, Ekaterina Ojeda confirmó que estuvo en el mismo espacio que Icardi y la China esa noche y relató cómo vivió la situación. “Me los crucé… Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí”, contó entre risas nerviosas ante la consulta del cronista Alfonso Oliva de Intrusos.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Eka explicó que el primer contacto fue con Icardi, quien estaba solo, y que luego llegó la actriz. “Él estaba solo y después llegó ella”, aseguró. También confirmó que intercambiaron algunas palabras, pero minimizó el episodio: “Una charla normal de boliche”.

Consultada sobre un posible enfrentamiento con Eugenia Suárez, Ojeda negó haber hablado directamente con ella y descartó cualquier acercamiento romántico con el futbolista. Incluso, sugirió que el enojo de la actriz podría haber estado dirigido a otra persona: “Enojada estaba… quizás con él, no sé si conmigo”.

Sobre el contenido de la charla con Icardi, prefirió no dar detalles: “Quedó ahí”, respondió.Cerró con una frase que llamó la atención: “No soy fan, ni sé dónde juega… sé que Turquía por todo el quilombo”.