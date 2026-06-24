El escándalo persigue a Mauro Icardi más de cerca que su propia sombra, y en su paso por Buenos Aires la China Suárez habría agarrado de los pelos a una rubia que coqueteaba con él. Ahora, la propia joven blanqueó el violento episodio. “Me los crucé, estaban ahí”, admitió de entrada Ekaterina Ojeda.

Cuando el periodista de Intrusos le preguntó si María Eugenia Suárez la había “agarrado de las mechas”, Ekaterina frunció los labios, sonrió pícara y soltó sugestiva: “Ella sabrá...”.

Ekaterina Ojeda. (Foto: @ekaojed.a)

Todo se dio, de acuerdo al relato de Ekaterina, porque los amigos de Icardi la invitaron a ella y sus amigas a subir al vip: “Él estaba solo y después llegó ella”.

“Charla de boliche”, describió Eka su encuentro a solas con el futbolista, que “quedó ahí”.

Cómo habría sido la agarrada de los pelos de la China

De nuevo, cuando el periodista indagó si la furia de la China fue porque vio cuando Mauro intentaba besarla, la rubia apeló a su sonrisa jocosa: “No puedo contar más”.

“Supongo que se enojó por eso”, validó la versión.

“No hablé con ella. Enojada estaba, quizá con él, no sé si conmigo... Sí, se enojó”, reconoció.

Ekaterina Ojeda. (Foto: @ekaojed.a)

En cuanto al beso de Mauro Icardi que habría visto la China y que habría descadenado la agresión, Ekaterina Ojeda precisó: “No lo dejé (besarme)”.

“¿Si Mauro me pidió el telefono? No. Se quedó mirando, pero no. Lo retaron... ¿O no?“, cerró desafiante.