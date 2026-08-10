La alegría de Candelaria Molfese desbordaba en las últimas horas, y dejó atónito a Andy Kusnetzoff y el resto de sus compañeros de Perros de la Calle cuando explicó que su alegría se debía que estaba en la dulce espera.

“¿Cuántas veces me preocupé por las cosas más insignificantes de la vida?”, comenzó Cande su reflexión.

Pícaro, el conductor le preguntó si era un chivo y ella lo negó.

Joaquín Laviaguerre y Cande Molfese (Foto: Movilpress)

“Esas fotos que te cruzás, reels que a veces uno se cruza, que le dejan data, le dejan cuestiones adentro de la cabeza. Quiero saber si a ustedes se les despierta esto, les dejan como esta sensación de ‘a partir de esto me llevo el mundo por delante, che, ahora sí empiezan los problemas’”, continuó sugestiva.

“Che, no estoy tan segura que todo lo que yo me planteé, que era un problema esto de que no me quieran, me dejen de querer... Ahora viene por ahí un problema más grande, pero más lindo todavía de la vida”.

La revelación del embarazo

Hasta que puso la foto de la ecografía: “A ver si tenemos la foto que a mí realmente me cambió”.

Cande Molfese.

Pasado el impacto inicial, Andy se levantó para abrazar a la actriz, mientras Manu Viale estaba indignada de no haberse dado cuenta antes.