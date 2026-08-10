La calle Corrientes suma una nueva propuesta teatral para disfrutar en Buenos Aires. Se trata de “Dreams On Stage”, un espectáculo contemporáneo que combina canto en vivo, danza y acrobacia para construir una experiencia escénica atravesada por el amor, los sueños, el deseo, el encuentro y la transformación.

El show tiene funciones todos los domingos de agosto y septiembre a las 21:15 horas en el Paseo La Plaza.

Dreams On Stage

“Dreams On Stage”: una experiencia que combina música, danza y acrobacia

Creado y dirigido por Erik Ferreyra y Fernando Haidar, “Dreams On Stage” propone un recorrido emocional a través de diferentes cuadros musicales y coreográficos que se conectan entre sí.

La puesta reúne a cinco cantantes y seis bailarines, quienes construyen un universo visual y emocional en el que la música, la voz y el movimiento funcionan como los principales vehículos narrativos.

Cada cuadro propone una experiencia diferente y aborda sentimientos como el amor, el deseo, el encuentro y la transformación, sin necesidad de conocimientos previos para disfrutar de la propuesta.

De Queen a Whitney Houston y de Bruno Mars al tango argentino

La música es uno de los grandes protagonistas de “Dreams On Stage”. El espectáculo cuenta con música original de Cristian Centurión, mientras que el elenco interpreta canciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Entre los referentes musicales elegidos aparecen Queen, Whitney Houston, Teddy Swims, Lady Gaga, Bruno Mars, Roxette, Sia y Bon Jovi.

La propuesta también incluye un homenaje al tango argentino a través de canciones y obras vinculadas a grandes figuras como Roberto Goyeneche, Julio Sosa y Astor Piazzolla, generando un particular cruce entre diferentes estilos y generaciones.

“Dreams On Stage”: dónde comprar las entradas

“Dreams On Stage” se presenta todos los domingos de agosto y septiembre a las 21:15 horas en el Paseo La Plaza.

Las entradas pueden adquirirse a través de PlateaNet y en la boletería del teatro.

Elenco de “Dreams On Stage”

Cantantes: María Álvarez de Toledo, Morena Feit, Josefina Achaval, Cristian Centurión e Ignacio “Nacho” Francavilla.

Bailarines: Carla Jeremias, María Victoria Botham, Erik Ferreyra, Gimena Nykolyn, Javier Romero y Gustavo Pecchetto.

Ficha técnica

Dirección y autoría: Erik Ferreyra y Fernando Haidar

Producción ejecutiva: Matías Hidalgo

Coreografías: Verónica Paschiero

Stage Manager: Macarena Hidalgo

Diseño de iluminación: Verónica Paschiero y Macarena Hidalgo

Vestuario: Javier Ponzio