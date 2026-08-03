El género policial de misterio tiene en La Ratonera de Agatha Christie una de sus obras cumbre, y desde el 3 de septiembre, se presentará en teatro con los protagónicos de Betiana Blum, Carlos Belloso, Ludovico Di Santo y Romina Gaetani.

La obra, que se presenta de miércoles a domingo, cuenta con las actuaciones de Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda, junto a la participación especial de Betiana Blum.

La dirección y adaptación están a cargo de Manuel González Gil, con música original de Martín Bianchedi y una escenografía que recrea con detalle la atmósfera opresiva del hostal Monkswell.

La Ratonera en el Teatro Liceo.

Una trama de encierro, sospechas y giros inesperados

La historia transcurre en el hostal Monkswell, recientemente inaugurado y aislado por una intensa nevada. Allí, un grupo de desconocidos queda atrapado sin posibilidad de salir, mientras la noticia de un crimen en Londres sacude la aparente tranquilidad del lugar.

La llegada de un joven sargento de policía con una advertencia inquietante instala la desconfianza entre los huéspedes: el asesinato podría estar vinculado a alguno de ellos y todo indica que habrá una nueva víctima.

Cada personaje esconde secretos y nadie parece ser quien dice ser. Cuando el crimen golpea dentro del hostal, el encierro se transforma en una trampa mortal donde cualquiera puede ser el asesino… o la próxima víctima.

Una puesta que renueva el clásico sin perder el suspenso

La nueva versión dirigida por González Gil apuesta a acercar la obra al público actual, con personajes más humanos, diálogos ágiles, humor sutil y un ritmo que potencia el suspenso. La escenografía y la música original refuerzan la atmósfera de misterio, mientras la trama mantiene intacto el secreto que hizo de “La Ratonera” un fenómeno teatral mundial.

Las entradas están disponibles a través de Plateanet o en la boletería del teatro. La producción está a cargo de Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.