El cantante puertorriqueño Marc Anthony volverá a la Argentina con un show el 28 de octubre en el Movistar Arena. La preventa de entradas se agotó en tiempo récord y ya comenzó la venta general.

Marc Anthony agotó todas las entradas disponibles para la preventa en apenas una hora, confirmando una vez más el enorme vínculo que mantiene con el público argentino.

Ahora, los fanáticos que quieran verlo en vivo todavía tienen una nueva oportunidad, ya que la venta general de entradas ya está disponible para el concierto que ofrecerá el próximo 28 de octubre en el Movistar Arena.

Marc Anthony vuelve a la Argentina con su nueva gira Considerado una de las figuras más importantes de la música latina y el máximo referente de la salsa a nivel mundial, Marc Anthony regresará al país como parte de su nueva gira internacional.

El cantante promete un espectáculo cargado de grandes éxitos que marcaron su carrera, entre ellos clásicos como “Vivir mi vida”, “Valió la pena”, “Y hubo alguien”, “Flor pálida” y “Ahora quién”, además de las canciones más recientes de su repertorio.





Entradas para Marc Anthony en el Movistar Arena

Tras el éxito de la preventa, ya se encuentra habilitada lade entradas.

Los tickets pueden adquirirse con todos los medios de pago y los clientes de Banco Nación Visa cuentan con el beneficio de hasta tres cuotas sin interés.

El esperado concierto se realizará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.