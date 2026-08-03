El prestigioso compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi regresará a la Argentina. El artista se presentará por primera vez en el Teatro Colón de Buenos Aires con “Solo Piano”, el 1 de marzo de 2027.

Después de conquistar escenarios como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y la Salle Pleyel de París, Einaudi desembarcará en el emblemático coliseo porteño para brindar una experiencia musical única.

Cuándo comienza la venta de entradas para Ludovico Einaudi en el Teatro Colón

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Livepass.com.ar .

Preventa exclusiva para clientes BBVA: desde el miércoles 5 de agosto a las 11:00 , con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Venta general: desde el viernes 7 de agosto a las 11:00. Los clientes BBVA también podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

Precios de las entradas para Ludovico Einaudi en el Teatro Colón

Ubicaciones y precios para la presentación de Ludovico Einaudi en el Teatro Colón.

Quién es Ludovico Einaudi

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi es considerado uno de los compositores y pianistas contemporáneos más influyentes del mundo. Tras graduarse en el Conservatorio de Milán, completó su formación junto al reconocido compositor Luciano Berio, de quien también fue asistente.

A lo largo de su carrera publicó álbumes fundamentales como Le Onde, I Giorni, Una Mattina, Divenire, In a Time Lapse, Elements, Underwater y The Summer Portraits.

Además, su música alcanzó una enorme popularidad gracias a bandas sonoras de películas como The Intouchables, Nomadland y The Father.

El vínculo de Einaudi con el público argentino ya había quedado demostrado con un Teatro Gran Rex completamente agotado. Ahora, el músico italiano hará historia al debutar en el Teatro Colón.