La anécdota de Lali Espósito con un español en el confesionario de Rosalía hizo reír a las artistas, pero a la vez desató las especulaciones sobre la identidad del español que le dejó tan mal recuerdo.

“Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar conclusiones o cuentas”, había advertido Lali.

Sin embargo, en las redes sociales hicieron caso omiso para detectar quién fue la persona que pasó una noche de hotel con la argentina, provocó un incendio tras “prender un porrito" y no tuvo el gesto de pagar por los gastos de hospedaje ni los destrozos.

Dadas los romances de Lali que trascendieron, las miradas se posaron en dos hombres.

Quién es el artista español que escrachó Lali

El principal señalado es Rels B, con quien Lali tuvo un romance en 2022, luego de grabar juntos nada menos que “¿Cómo dormiste?”.

El videclip de Lali Espósito y Rels B: ¿Cómo dormiste?

De hecho, el músico sufrió comentarios picantes en sus redes sociales tras la confesión de Mariana.

David Victori y Lali Espósito. (Foto: Archivo Ciudad)

Sin embargo, en 2020 Lali Espósito también fue pareja de David Victori, el director ibérico de Sky Rojo...