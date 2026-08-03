Ellas son Tango, la exitosa propuesta que encabeza Andrea Ghidone, regresará al teatro Astral.

El espectáculo, que fusiona música, danza y dramaturgia, cuenta con la dirección y puesta en escena de la propia Ghidone, acompañada por un equipo artístico de primer nivel integrado por Natalia Cociuffo, Marisol Otero, Vane Butera y Roberto Antier.

La vuelta a la sala de la Avenida Corrientes 1639 será el viernes 7 de agosto, con funciones de jueves a domingo a las 20, hasta el 13 de septiembre.

La banda de lujo que toca en vio en Ellas son Tango. Por: andrea fischer fotografa

Además, cuenta con un cuerpo de bailarines y bailarinas que despliegan coreografías originales de Leandro Gómez.

La dirección musical está a cargo de Humberto Ridolfi, quien lidera la orquesta en vivo “Quinteto del Ángel”, conformada por músicos destacados en violín, bandoneón, viola, piano y contrabajo.

La producción general está a cargo de Sergio Collica y Francisco Mármol, con la producción artística de Fernando Castro. La dramaturgia fue desarrollada por Sebastián Irigo, Luis Longhi y Leandro Arecco, quienes también participaron en la puesta en escena y el asesoramiento artístico.

Un despliegue escénico y musical de alto impacto

La puesta en escena de “Ellas son Tango” se apoyó en un diseño escenográfico de Mauro Marco Puppo, quien también colaboró en el diseño de video junto a Juan Selva y Pablo Chiapetti. La iluminación, a cargo de Ariel “El Gato” Ponce, y el vestuario diseñado por Leandro Sánchez, completaron una propuesta visual cuidada y sofisticada.

El espectáculo contó con la participación de bailarinas como Melina Brufman, Fernanda Grosso, Kathia Cabral y Jimena Calarco, y bailarines como Sebastián Acosta, Alejandro Ferreyra, Rodrigo Saucedo, Ángel Martín y Rodrigo Verón. La asistencia coreográfica estuvo a cargo de Melina Brufman.

En el plano musical, el “Quinteto del Ángel” incluyó a Nicolás Enrich en bandoneón, Elizabeth Ridolfi en viola, Adrián Enriquez en piano y Manuel Popo Gómez en contrabajo, con reemplazos previstos para cada instrumento. Los arreglos musicales fueron realizados por Pablo Valle y la coach vocal fue Sandra Luna.

El equipo detrás de escena y la producción

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Marcos Moriconi y Juan Yacar, con la asistencia general de Ángeles Carrión y la coordinación de Félix Walsh como stage manager. El vestuario final de Andrea Ghidone fue diseñado por Manuel González, mientras que el maquillaje estuvo a cargo de Martín Blanco y las pelucas y peinados de Fabián Sigona.

El equipo de realización escenográfica incluyó a Mauricio Moriconi, Francisco Paciluzzo y Henry Somogyi, y el set eléctrico fue responsabilidad de Teje Hernando. La comunicación estuvo a cargo de María Cruz, el diseño gráfico de Mónica Bohl y la jefatura de prensa de Tommy Pashkus.

La producción general fue de Punt Vermell, con Francisco Mármol como gerente general y la dirección creativa de Alejandro Fernández.