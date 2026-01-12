El viernes por la noche, el Teatro Astral vibró con el estreno de “Ellas son tango”, un espectáculo que agotó localidades y promete convertirse en uno de los grandes sucesos de la temporada porteña.

Bajo la dirección y creación de Andrea Ghidone, la obra propone un viaje intenso y emotivo por la historia del tango a través de cuatro mujeres que marcaron el género para siempre: Nelly Omar, Libertad Lamarque, Tita Merello y María Nieves.

Foto: prensa Ellas son tango

Nada de solemnidad ni de museo: en el escenario hay noche, hay bar, hay memoria viva. La puesta invita a sumergirse en el universo del tango desde adentro, con relatos y canciones que despiertan recuerdos y emociones compartidas.

Un homenaje vibrante a las grandes mujeres del tango

Sobre las tablas, Julia Calvo se luce como Nelly Omar, Marisol Otero encarna a Libertad Lamarque, Anita Martínez le pone cuerpo y picardía a Tita Merello, y la propia Andrea Ghidone deslumbra como María Nieves, leyenda viva del tango danza.

La voz inconfundible de Chino Laborde funciona como el hilo conductor de este universo nocturno, acompañado por la potencia de la Orquesta Quinteto del Ángel y un elenco de más de veinte artistas que llenan de energía y color cada escena.

Foto: prensa Ellas son tango

El espectáculo se vive como un encuentro íntimo, casi confesional. Entre tangos clásicos como “Balada para un loco”, “Se dice de mí”, “El día que me quieras”, “Uno”, “Tinta Roja” y “La cumparsita”, la historia del género se cuenta desde el corazón, lejos de cualquier formalidad.

Foto: prensa Ellas son tango

Cuatro leyendas, cuatro historias que siguen latiendo

En esta nueva versión, que amplía la propuesta original presentada en octubre, la incorporación de Julia Calvo como Nelly Omar suma una intensidad emocional única.

Omar fue una de las grandes voces de la música popular argentina, marcada por el compromiso político y años de silencio forzado. Calvo no solo canta: narra y conmueve.

Foto: prensa Ellas son tango

Libertad Lamarque, en la piel de Marisol Otero, representa la estrella que llevó el tango al cine y a todo el continente. Tita Merello, con la impronta de Anita Martínez, trae el arrabal, el humor y la fuerza. María Nieves, encarnada por Ghidone, es el símbolo del cuerpo y la conquista, la danza que cuenta historias sin palabras.

Foto: prensa Ellas son tango

Andrea Ghidone y el arte de bailar el tango en presente

Uno de los momentos más impactantes del show es ver a Andrea Ghidone dominar la pista. Su baile hipnotiza: no es solo técnica, es una forma de decir con el cuerpo, de traer el pasado al presente y hacerlo vibrar.

Con la música en vivo y la voz de Chino Laborde como guía, “Ellas son tango” pone en movimiento el legado de estas mujeres. No las congela en el recuerdo: las hace hablar, cantar y bailar hoy.

Foto: prensa Ellas son tango

Agenda y funciones

El espectáculo tendrá 20 funciones en el Teatro Astral, con presentaciones de jueves a domingo durante enero y febrero.

Una oportunidad única para viajar en el tiempo, emocionarse y celebrar la vigencia del tango y de las mujeres que lo hicieron eterno.