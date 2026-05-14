Una comedia romántica argentina que intenta correrse del molde clásico. Justamente así podría definirse a Eso que nos enamora, que propone una historia sobre vínculos, crisis personales y segundas oportunidades.

Dirigida y escrita por Federico Mordkowicz, la película estrenada allá por 2018, con una duración de 90 minutos, se mantiene vigente en el streaming.

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Protagonizada por Benjamín Rojas y Paula Cancio, junto a Carlos Portaluppi, Julián Kartun y Leticia Siciliani, la cinta puede verse actualmente en la plataforma de Amazon Prime Video.

De qué trata Eso que nos enamora

La historia gira en torno a Ariel, un hombre de 30 años que atraviesa una crisis total: se queda sin pareja, sin trabajo y sin rumbo. En ese contexto, decide refugiarse en la casa de su primo, un personaje caótico que convierte su hogar en un bar improvisado lleno de amigos y fiestas.

Eso que nos enamora dura 90 minutos y está dirigida por Federico Mordkowicz.

En medio de ese escenario aparece Noemí, una mujer misteriosa que Ariel encuentra dormida en su habitación tras una noche de celebración. Ese encuentro inesperado funciona como punto de partida para una relación que mezcla necesidad, compañía y una búsqueda compartida de sentido.

A partir de allí, la película desarrolla un relato sobre dos personas que, sin tener demasiado en común, intentan reconstruirse emocionalmente. La historia avanza entre situaciones cotidianas, encuentros y desencuentros, con el amor como motor pero también como interrogante.

Una comedia romántica entre el cliché y la intención

Eso que nos enamora se inscribe dentro de la comedia romántica tradicional, con elementos reconocibles como el encuentro casual, los personajes en crisis y el desarrollo sentimental progresivo.

El tráiler de la película Eso que nos Enamora.

Varias críticas coincidieron en que la película oscila entre seguir esas fórmulas y tratar de aportar una mirada más personal. En ese sentido, se la describió como una historia que “lucha entre la fórmula y su corazón”, intentando combinar lo previsible con una búsqueda más emocional.

“Desde el principio estuvieron las ganas de explorar la pregunta filosófica con la que arranca la película: qué es eso que hace tan especial a la persona de la que nos enamoramos”, revela Mordkowicz.

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Y desarrolla: “Esta búsqueda se esconde en el trasfondo del crecimiento, del sincronismo y de las elecciones que van haciendo los personajes a lo largo de la trama”.

Un relato íntimo con tono generacional

La película pone el foco en un tipo de personaje reconocible: adultos jóvenes que enfrentan frustraciones personales, vínculos inestables y la dificultad de proyectar a futuro.

Paula Cancio y Benjamín Rojas son los la protagonistas de esta película argentina.

En ese sentido, el entorno -marcado por la vida nocturna, los amigos y cierta deriva emocional- funciona como reflejo de una generación que se mueve entre la búsqueda de afecto y la falta de certezas.

El film apuesta por una narración cercana, con situaciones cotidianas y diálogos que intentan capturar esa sensación de tránsito permanente entre el deseo de estabilidad y la imposibilidad de alcanzarla.

Cómo es el reparto de Eso que nos enamora