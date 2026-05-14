Morena Rial nuevamente en el centro de la controversia luego del operativo realizado en un templo umbanda de Quilmes que ella frecuentaba. En el lugar rescataron más de 40 animales que, según la investigación, iban a ser utilizados en rituales religiosos.

Lo que comenzó como una denuncia vecinal terminó escalando a un fuerte operativo judicial en Quilmes. La Municipalidad intervino en un centro religioso umbanda ubicado sobre Bernardo de Irigoyen al 1100 tras recibir múltiples advertencias por la presencia de animales dentro del predio.

Durante el allanamiento, personal de Zoonosis y efectivos policiales encontraron cerdos, ovejas, cabras y gallinas en condiciones precarias. Según trascendió, muchos de ellos estaban destinados a rituales de sacrificio vinculados a ceremonias religiosas.

La investigación tomó fuerza luego de que una vecina aportara imágenes que mostraban ganado dentro del espacio urbano. A partir de ese material, se radicó una denuncia formal y la Justicia autorizó el ingreso por la fuerza al lugar, ordenando además el secuestro de todos los animales encontrados.

Morena Rial volvió a quedar envuelta en una polémica tras el allanamiento al templo umbanda donde se bautizó. Crédito: Instagram

EL VÍNCULO DE MORENA RIAL CON EL TEMPLO

El nombre de Morena Rial volvió rápidamente a instalarse en redes sociales cuando se confirmó que ese mismo templo fue el lugar donde se bautizó en marzo de 2025, poco tiempo después de haber atravesado una condena por robo.

En aquel momento, su ceremonia religiosa ya había generado un fuerte revuelo mediático tras filtrarse un video donde se veía el sacrificio de un chivo durante el ritual de iniciación. Las imágenes despertaron un intenso debate sobre los límites entre la libertad religiosa y el bienestar animal.

Crédito: Instagram

El pai responsable de la ceremonia, identificado como Gilliard De Ogum, había explicado públicamente que este tipo de prácticas forman parte de algunos rituales umbanda. “No siempre se sacrifican animales, pero en todos los templos se realizan”, aseguró en aquel entonces.

Además, intentó justificar las prácticas señalando que “son animales de consumo” y que muchas veces existe un fuerte prejuicio social hacia este tipo de creencias religiosas.

Morena Rial volvió a quedar envuelta en una polémica tras el allanamiento al templo umbanda donde se bautizó. Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE MORENA RIAL TRAS LAS CRÍTICAS

Tras la difusión del video de su bautismo, Morena Rial había salido públicamente a defender sus creencias y cuestionó el tratamiento mediático del tema.

“Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas”, expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Morena Rial volvió a quedar envuelta en una polémica tras el allanamiento al templo umbanda donde se bautizó. Crédito: Instagram

Incluso, advirtió que podría iniciar acciones legales contra quienes considerara responsables de actos discriminatorios vinculados a su elección espiritual.