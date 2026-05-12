Morena Rial volvió a quedar en el ojo de la tormenta mediática luego de que trascendiera que tendría intenciones de ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada apenas finalice su prisión domiciliaria. Pero eso no sería todo: también estaría interesada en participar del polémico reality La Cárcel de los Famosos.

La bomba explotó en la última emisión de El Diario de Mariana, donde Santiago Riva Roy sorprendió al revelar los supuestos planes televisivos de la hija de Jorge Rial: “Se está autopromoviendo para GH y para La Cárcel de los Gemelos”, contó el periodista, generando revuelo inmediato en el estudio.

Luego agregó un dato todavía más fuerte sobre el presente de Morena: “Va a terminar la prisión domiciliaria en unos días y quiere ir a algún reality”, aseguró.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

La información llamó especialmente la atención porque llega justo después de que trascendiera que Morena rindió sus primeros exámenes de Derecho con resultados que sorprendieron a su entorno.

Pero el momento más picante llegó cuando Alejandro Cipolla habló sobre cuánto dinero debería cobrar Morena para encerrarse en la casa más famosa del país: “Dos millones por día, porque ella no se estaría callando todo el día”, lanzó, entre risas.

“More es un personaje muchísimo más interesante. Vos la metés ahí adentro con La Bomba Tucumana y va a ser un desastre de peleas todo el tiempo”.

Lejos de frenar, el abogado fue todavía más allá y aseguró que la mediática sería una participante explosiva dentro del reality de Telefe: “More es un personaje muchísimo más interesante. Vos la metés ahí adentro con La Bomba Tucumana y va a ser un desastre de peleas todo el tiempo”.

En medio del debate, Cipolla también aclaró la situación judicial de Morena y explicó cuánto tiempo le queda realmente de prisión domiciliaria: “Le queda una semana de prisión”, cerró.

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano tras 77 días de juego (Foto: captura Telefe)

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EL DESESPERADO PEDIDO DE MORENA RIAL EN LAS REDES QUE SORPRENDIÓ A TODOS: “JUSTICIA”

La preocupación y la indignación crecen en redes sociales, y Morena Rial no se quedó callada. A través de sus historias de Instagram, la influencer hizo un desesperado pedido de justicia por el caso de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que hoy pelea por su vida tras haber estado detenido en una comisaría de Córdoba.

“Que se haga justicia”, escribió Morena junto a una de las publicaciones que replicó, donde se detalla que el chico habría sido detenido por error en dos ocasiones y que actualmente permanece en coma tras un grave episodio ocurrido dentro de una dependencia policial.

En otra historia, la hija de Jorge Rial reforzó su mensaje con palabras cargadas de emoción: “Dale papá; tu familia te está esperando, amigo”, acompañando una imagen del joven y sumando emojis de tristeza y fuerza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

El caso generó un fuerte impacto público. Según trascendió, Orihuela estaba detenido en la comisaría 6 de la ciudad de Córdoba y, tras permanecer algunas horas allí, sufrió una descompensación que derivó en su internación en estado crítico.

Mientras tanto, el hecho está rodeado de versiones cruzadas: la familia denuncia violencia policial y asegura que el joven fue golpeado, mientras que desde las fuerzas de seguridad sostienen otra hipótesis sobre lo ocurrido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez