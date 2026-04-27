El posteo de Facundo Ambrosioni (26) en Instagram para comunicar que será papá junto a Camila Triviño (30) sorprendió a muchos, el conmovedor texto de la psicóloga transparentó el fuerte deseo de tener un bebé, y por eso el papá Francesco (7), el hijo mayor de Morena Rial, compartió su felicidad en diálogo con Ciudad.

“Hay noticias que no llegan de un día para el otro. Llegan después de esperar, de desear, de confiar incluso cuando cuesta”, reconoció Triviño en el posteo compartido con Ambrosioni.

“Este bebé no solo crece en mi panza. Crece en el amor de todos los que lo soñaron con nosotros. Fueron meses de ilusión, de ansiedad, de preguntas, pero hoy todo eso se transforma en una certeza: valió cada segundo”, siguió.

El posteo de Facundo Ambrosioni y Camila Triviño.

“Te estamos esperando con un amor inmenso, mucho antes de saber siquiera quién eras”, cerraron Camila y Facundo.

La alegría de Facundo Ambrosioni

-¿Cómo los tomó el embarazo?

-Estamos muy contentos, muy felices.

-¿Ya saben si es nene o nena?

- Todavía no sabemos el sexo del bebé. Cami entrando en el cuarto mes. Estamos muy contentos, felices.

Facundo Ambrosioni, Francesco Ambrosioni Rial y Camila Triviño. (Foto: @facuambrosioniok)

-¿Cómo recibió Francesco la noticia?

-Está muy contento porque va a tener un hermanito con el que va a compartir mucho tiempo. (N del R: tiene a Amadeo, el hijo menor de Morena, de 1 año y 6 meses) ¡Está ansioso por saber el sexo! Como nosotros.

-En el posteo expresan cuánto buscaron el embarazo... ¿Recurrieron a tratamientos?

-No hicimos tratamiento de fertilidad, pero hacía tiempo que lo veníamos buscando, planeando después de que nos casamos el año pasado.

Facundo Ambrosioni y Camila Triviño. (Foto: @facuambrosioniok)

-¿Cuánto hace que están juntos con Cami?

-Cinco años. Gracias a Dios tengo una familia muy linda, con mucho amor y salud.

-¿Cómo están Cami y la panza?

-Gracias a Dios viene todo bien. Nos tomamos los tres meses que se indica para contarlo. Cami se hizo estudios y está todo bien. Es un embarazo muy lindo y feliz.

Facundo Ambrosioni y Camila Triviño. (Foto: @facuambrosioniok)

-¿De qué están trabajando ahora?

-Cami es psicóloga y yo tengo locales de celulares y un lavadero de autos.

El vínculo con Morena Rial a través de Francesco

-¿Ya le contaste la novedad a Morena?

-No. Con Morena por lo único que hablo es por Fran de vez en cuando. No tenemos otro motivo de conversación.

Morena Rial llegó al departamento de su hermana, Rocío, para cumplir la prisión domiciliaria. (Foto: Movilpress)

-¿Cuándo fue la última vez que Fran pudo abrazar a su mamá?

-Hace un año y medio que no se reúnen. Sólo hablan por videollamada.