Tras su paso por una entrevista que dio que hablar, Benjamín Vicuña rompió el silencio y contó cómo vivió el incómodo momento que protagonizó con Ángel de Brito cuando el conductor le preguntó si siempre fue infiel en el programa de streaming que se transmite por Bondi Live.

En una nota que dio a Desayuno Americano, el actor se refirió sin vueltas a la picante pregunta que recibió de De Brito directo al hueso: “Me incomodó desde el punto de vista que estábamos hablando de que me gusta decorar mi casa con plantas y salió con esa, muy de su estilo”, reconoció Vicuña, dejando en claro que el cambio de tema lo descolocó.

Sin embargo, lejos de molestarse por completo, Benjamín valoró el espacio que tuvo para explayarse: “Pero creo que también me dio el espacio para poder explicar qué es lo que yo pienso. Así que nada, fue una linda charla, fue también tener el lugar para poder hablar una hora y media de mis proyectos, de mi vida, de todo, con mucha tranquilidad y mucha libertad. Así que estuvo bien”.

Foto: Captura (América)

Por último, cuando le preguntaron si hoy es un hombre distinto al de antes, Vicuña reflexionó con una frase contundente: “Nadie es el mismo, todos cambiamos, ¿no? Creo, esa es la cuestión”, cerró, sincero.

Benjamín Vicuña: “Me incomodó desde el punto de vista que estábamos hablando de que me gusta decorar mi casa con plantas y salió con esa, muy de su estilo”.

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ÁNGEL DE BRITO Y UNA PREGUNTA AL HUESO QUE INCOMODÓ A BENJAMÍN VICUÑA: “¿SIEMPRE FUISTE INFIEL?”

En una entrevista que no pasó desapercibida, Benjamín Vicuña se animó a exponer como pocas veces los vaivenes de su vida personal. Invitado al ciclo Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito, el actor quedó en el centro de una situación incómoda cuando el conductor fue al hueso con su pregunta en vivo.

Lejos de esquivar el clima tenso, Vicuña eligió profundizar en su presente emocional y familiar, marcado por una estructura que él mismo definió como difícil de sostener. Y todo esto ocurrió luego de que el presentador le consultara si siempre fue infiel.

“Hace dos años, separado de dos parejas importantes y todo, teníamos un muy buen vínculo. Y y creo que la cagu... en el momento en que le intenté dar consejos a amigos míos”, confesó, con crudeza. Y agregó una frase que resume el peso de su realidad: “No es fácil manejar un barco de las dimensiones que yo manejo”.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Según explicó, la convivencia armónica que había logrado construir con sus exparejas se vio afectada por múltiples factores: “Dos mujeres exitosas, con los mismos problemas que todos: los hijos, el trabajo… y lamentablemente se desmoronó”, sostuvo, dejando entrever tensiones que trascendieron lo privado.

En ese contexto, el entrevistado remarcó que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos. Con Pampita fue padre de Blanca —fallecida en 2012—, Bautista, Beltrán y Benicio; mientras que con Eugenia “la China” Suárez tuvo a Magnolia y Amancio. Una familia ensamblada, diversa y atravesada por la exposición mediática, que presenta desafíos constantes.

“Creo y espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, es triste”, concluyó el actor, evidenciando que, más allá de las polémicas y las preguntas incómodas, su mayor deseo es recomponer los vínculos y encontrar un equilibrio que hoy parece lejano.