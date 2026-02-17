El video que Eugenia “la China” Suárez subió junto a Mauro Icardi en las redes sociales no pasó desapercibido. En una publicación reciente, la actriz compartió un fragmento de la canción “No me quiero casar” de Bad Bunny, pero fue la frase que eligió para acompañar el posteo lo que desató todo tipo de especulaciones.

“Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no”, cantó Eugenia, un gesto que, lejos de ser inocente, encendió los rumores sobre si la China buscó esas palabras para lanzarle un palito a su ex, Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En el posteo, la China no solo mostró su complicidad con Icardi, sino que también dejó una frase que parece estar cargada de significado cuando Suárez citó una frase que varios seguidores linkearon con la similitus en la famosa frase de la canción de Wanda, Bad Bitch, donde dice “Lo veo y lo quiero”: “Si me gusta, yo lo quiero”, es el fragmento que entonó Eugenia dando que hablar con su actitud.

¡Tremendo!

Foto: Captura de video de TikTok (@sangrejaponesita)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PRIMERA FOTO DE LA CHINA SUÁREZ CON MAURO ICARDI TRAS REGRESAR A TURQUÍA: QUÉ CELEBRARON EN LA INTIMIDAD

Después de revolucionar las redes sociales con su declaración de amor, Eugenia “la China” Suárez redobló la apuesta y publicó la primera foto junto a Mauro Icardi, a poco de regresar a Turquía.

La imagen, que subió a sus historias de Instagram y que el futbolista reposteó de inmediato, los muestra súper acaramelados en el living de su casa en Estambul. Él, con el conjunto deportivo rojo y amarillo del Galatasaray y gorro tejido; ella, sonriente, sentada sobre sus piernas y sosteniendo la pelota del partido, tda firmada, símbolo del hat trick que convirtió el delantero.

Con ubicación en “Istanbul Turkey”, la actriz escribió: “Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick @mauroicardi”, escribió Eugenia, a poco de presentar en la Argentina la ficición En el barro II.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, la China dejó en claro que el reencuentro tuvo festejo por partida doble: su presente profesional y el gran momento futbolístico de su pareja.

Cabe recordar que Icardi viene de marcar tres goles en la victoria 5-1 ante Eyüpspor por la liga turca, consolidándose como el máximo artillero de su equipo y uno de los goleadores del campeonato.