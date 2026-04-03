Un momento de tensión vivió Barby Franco este viernes en la localidad de Cañuelas, cuando el auto que conducía fue parte de un choque múltiple en el kilómetro 69 de la Ruta 3. En el vehículo viajaban también su hija Sarah Burlando y una mujer identificada como Miriam.

Según el parte oficial del Comando de Patrullas de Cañuelas, todo comenzó cuando una camioneta se cruzó de frente y luego se dio a la fuga. Ante esa maniobra inesperada, Barby frenó su Tesla y fue impactada desde atrás por otros dos autos: un Ford Maverick y un Toyota Corolla.

El accidente involucró a tres vehículos y generó preocupación, pero el personal policial y de emergencias que trabajó en el lugar confirmó que no hubo heridos de gravedad. Solo uno de los conductores, un hombre de 75 años, sufrió una lesión leve en la mano y fue atendido por una ambulancia.

Barby Franco protagonizó un accidente en Cañuelas con su hija en el auto

El accidente de Barby Franco. Captura X ElEjercitoDeLam

El accidente de Barby Franco. Foto: X ElEjercitoDeLam

El accidente de Barby Franco. Foto: X ElEjercitoDeLam

El accidente de Barby Franco. Foto: X ElEjercitoDeLam

Tanto Barby Franco como su hija Sarah se encuentran en buen estado y el episodio no pasó a mayores.