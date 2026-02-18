Barby Franco volvió a interactuar con sus seguidores desde su cuenta oficial de Instagram y, fiel a su estilo frontal, respondió una de las preguntas que más le hacen desde que nació Sarah: si piensa tener otro hijo con Fernando Burlando.
A través de la clásica dinámica de “Hazme una pregunta”, un usuario quiso saber: “¿Tenés planeado tener otro bebé?”. Sin rodeos, la modelo compartió una tierna postal familiar —donde se la ve junto al abogado y la pequeña Sarah celebrando frente a una torta— y contestó de manera contundente: “No! Funcionamos muy bien los 3”, acompañado por varios corazones blancos.
La pequeña cumplió 3 años a fines de diciembre y se convirtió en el centro de la vida de la reconocida pareja. Si bien en el mundo del espectáculo los rumores sobre embarazos suelen estar a la orden del día, esta vez fue la propia Barby quien despejó cualquier duda: la familia está completa tal como está.
ASÍ RESPONDIÓ BARBY FRANCO A LAS CRÍTICAS PORQUE SARAH BURLANDO USA CHUPETE
Barby Franco comparte a diario contenido sobre su día a día y cómo lo transita con su hija,Sarah Burlando. Entre las fotos y los videos que sube la exazafata de Guido Kaczka se ve que la niña aún usa chupete, lo que generó controversia y críticas por parte de varios seguidores, que hicieron un juicio de valor sobre la determinación de su madre.
En respuesta, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una noticia vinculada a un informe internacional titulado: “Cada vez son más las personas que están usando chupetes diseñados para adultos para calmar el estrés”. Con ironía y buen humor, Barby retrucó: “¿Y ustedes le quieren sacar el tete a Sarah?”.
