Barby Franco volvió a interactuar con sus seguidores desde su cuenta oficial de Instagram y, fiel a su estilo frontal, respondió una de las preguntas que más le hacen desde que nació Sarah: si piensa tener otro hijo con Fernando Burlando.

A través de la clásica dinámica de “Hazme una pregunta”, un usuario quiso saber: “¿Tenés planeado tener otro bebé?”. Sin rodeos, la modelo compartió una tierna postal familiar —donde se la ve junto al abogado y la pequeña Sarah celebrando frente a una torta— y contestó de manera contundente: “No! Funcionamos muy bien los 3”, acompañado por varios corazones blancos.

Barby Franco habló de la posibilidad de volver a ser mamá (Foto: Instagram/@barbaritafranco21).

La pequeña cumplió 3 años a fines de diciembre y se convirtió en el centro de la vida de la reconocida pareja. Si bien en el mundo del espectáculo los rumores sobre embarazos suelen estar a la orden del día, esta vez fue la propia Barby quien despejó cualquier duda: la familia está completa tal como está.

ASÍ RESPONDIÓ BARBY FRANCO A LAS CRÍTICAS PORQUE SARAH BURLANDO USA CHUPETE

Barby Franco comparte a diario contenido sobre su día a día y cómo lo transita con su hija,Sarah Burlando. Entre las fotos y los videos que sube la exazafata de Guido Kaczka se ve que la niña aún usa chupete, lo que generó controversia y críticas por parte de varios seguidores, que hicieron un juicio de valor sobre la determinación de su madre.

Barby Franco chicaneó a quienes la critican porque Sarah Burlando aún usa chupete | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

En respuesta, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una noticia vinculada a un informe internacional titulado: “Cada vez son más las personas que están usando chupetes diseñados para adultos para calmar el estrés”. Con ironía y buen humor, Barby retrucó: “¿Y ustedes le quieren sacar el tete a Sarah?”.

