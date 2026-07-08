El ritual de Noruega de remar como sus ancestros vikingos tuvo a Erling Haaland como protagonista el domingo, y Momi Giardina aprovechó su parecido para hacer una parodia del goleador de la histórica jornada ante Brasil, pero en las redes sociales la fulminaron.

“Batate y grábalo Momi tenes menos gracia que una enfermedad terminal", comentó un usuario @AlessioThomas_ indignado con lo que sucedió en Nadie Dice Nada.

Es que la expareja de Marcelo Tinelli personificó al delantero como si fuera un cavernícola, que caminaba desortientado, hablaba a lo bruto, se chocaba contra las paredes y hacía gestos bruscos.

Erling Haaland. (Foto: @erling)

Para colmo, a la hora de golpear el bombo Giardina lo hizo con un solo golpe, en lugar de los dos golpeteos previos al grito a la par de la hinchada nórdica.

Más allá de las risas, comentarios pícaros y festejos de Nicolás Occhiato, Martín Garabal y Santiago Talledo, para muchos fue otro bochorno más grande que lo que pasó con Florencia Peña, ya que lo tomaron como discriminador.

Algunas de las críticas a Momi

Funaron a Momi Giardina por burlarse de Erling Haaland.

Funaron a Momi Giardina por burlarse de Erling Haaland.

Funaron a Momi Giardina por burlarse de Erling Haaland.