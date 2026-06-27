Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Juli Castro y Ángela Torres se convirtieron en tendencia con un reel que grabaron juntas en la playa, luciendo sus figuras en microbikini y desatando furor entre sus seguidores mientras realizan la cobertura del Mundial 2026.

“Se fueron los varones de la casa y planeamos delirarla mal. El delirio”, escribió Flor Jazmín en la descripción del posteo. El video fue grabado en Estados Unidos, donde el equipo de Nadie Dice Nada se encuentra cubriendo el Mundial 2026, y en cuestión de horas acumuló miles de reproducciones.

FLOR JAZMÍN, MOMI Y LAS CHICAS DE LUZU: MICROBIKINI Y TENDENCIA EN LA PLAYA

Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Juli Castro y Ángela Torres en microbikini en la playa durante el Mundial 2026. Crédito Instagram