Denisse González volvió a preocupar a sus seguidores luego de sufrir una fuerte recaída en el cuadro de salud que ya había obligado a internarla durante más de diez días. La exparticipante de Gran Hermano había recibido el alta recientemente, pero un nuevo control detectó una caída abrupta de sus plaquetas y debió regresar al sanatorio.

La propia Denisse contó lo ocurrido a través de sus historias de Instagram. Desde la clínica, compartió una fotografía en la que se podían ver las marcas de los pinchazos en uno de sus brazos y una lastimadura en el labio.

Junto a la imagen, escribió una frase que generó preocupación entre sus seguidores: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba...”.

Foto: Capturas de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

La modelo explicó que, después de recibir el alta, todo parecía evolucionar favorablemente: “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, relató.

Sin embargo, pocos días después recibió un duro revés: “Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente”, contó Denisse.

La caída fue especialmente abrupta: en apenas cuatro días, pasó de registrar 200.000 plaquetas a solamente 1.000: “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, reconoció.

Por: Fabiana Lopez

Ante esta nueva recaída, los médicos decidieron que deberá comenzar una nueva etapa de tratamiento. Consciente de que todavía queda camino por recorrer, Denisse expresó: “Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”.

La joven ya había atravesado una primera internación a raíz de una severa disminución de plaquetas. Durante ese episodio llegó a registrar apenas 3.000, una cifra muy por debajo del rango habitual de entre 150.000 y 450.000.

Según explicó, su cuadro está relacionado con una condición autoinmune que hace que su propio organismo destruya las plaquetas, por lo que requiere controles médicos y tratamiento. Durante todo este proceso, Denisse contó con el acompañamiento de su novio, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023.

Denisse González: “Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”.

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DENISSE GONZÁLEZ REVELÓ CÓMO DESCUBRIÓ LA ENFERMEDAD QUE PUSO EN RIESGO SU VIDA: “ME PINCHARON POR TODOS LADOS”

Luego de recibir el alta tras permanecer varios días internada en un sanatorio porteño, Denisse González volvió a las redes sociales con un extenso mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores y contar, en primera persona, el dramático cuadro de salud que atravesó.

Todo comenzó con un chequeo de rutina que terminó encendiendo todas las alarmas. La exparticipante de Gran Hermano reveló que llegó a urgencias con un nivel de plaquetas extremadamente bajo: apenas 3.000, cuando los valores considerados normales se ubican entre 150.000 y 450.000: “Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, contó Denisse. Y explicó por qué la situación podía ser peligrosa: las plaquetas cumplen un rol fundamental en la coagulación de la sangre y, cuando sus niveles caen demasiado, existe riesgo de sufrir una hemorragia interna.

En su relato, la influencer detalló que su organismo comenzó a destruir sus propias plaquetas: “Mi cuerpo piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez)

Según contó, los médicos evaluaron distintas causas posibles, entre ellas una medicación, una infección u otras enfermedades autoinmunes. Para determinar qué estaba sucediendo, debió atravesar una batería de estudios durante los días que permaneció internada: “La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados para ir descartando todo este abanico de posibilidades”, relató Denisse. Y llevó tranquilidad al explicar que, afortunadamente, las alternativas más graves fueron descartadas.

La joven también contó cuáles fueron las señales que aparecieron antes de conocer el diagnóstico. Tenía moretones en distintas partes del cuerpo y unas pequeñas manchas rojas conocidas como petequias: “Confundí las petequias con alergia. No le di bola a eso”, reconoció. Sin embargo, un control médico terminó siendo clave para detectar a tiempo la alteración en sus plaquetas.

De hecho, Denisse recordó una serie de casualidades que hicieron que pudiera realizarse el estudio unos días antes de lo previsto. “Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme el chequeo”, relató. Además, se le había cancelado un viaje que tenía programado para esos días: “Esos cuatro días podrían haber cambiado todo”, reflexionó, todavía impactada por lo ocurrido.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez)

Aunque ya recibió el alta y dejó atrás el momento de mayor riesgo, Denisse fue clara al señalar que la recuperación recién comienza: “Hay un abanico de tratamientos, el primero que hicimos no funcionó”, reveló. Actualmente, explicó, cuenta con un tratamiento provisorio que le permitió elevar sus plaquetas lo suficiente como para volver a su casa y retomar una vida más normal.

“Ahora me dieron un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente van a bajar. Esto es solo un parche para que yo pueda tener un estado de vida normal. Vamos a ver cómo seguir”, explicó.

A pesar del difícil momento que le tocó atravesar, Denisse eligió cerrar su descargo con un mensaje optimista y de agradecimiento hacia las personas que la acompañaron: “A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige, pero sí puede elegir cómo atravesarlas, y elegí hacerlo con el mejor humor posible”, expresó.

Denisse González y Bautista Mascia. Capturas: Instagram denisse_belen_gonzalez

“Tengo mis días, porque es un garrón, pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto, que dure poco y termine siendo una anécdota”, agregó.

Finalmente, compartió una frase que le dijo una persona muy cercana y que decidió tomar como lema para esta nueva etapa: “Siempre es un día más cerca de la curación”.