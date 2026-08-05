En medio de la incertidumbre que atraviesa por su delicado estado de salud, Denisse González volvió a comunicarse con sus seguidores con una publicación que no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo. A una semana de su internación por una severa baja de plaquetas, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video desde la clínica en el que mostró el lado más difícil de su recuperación, pero también la fortaleza con la que intenta afrontar cada jornada.

En las imágenes, la joven se mostró retirándose una de las tiras adhesivas de las vías utilizadas durante la internación, dejó ver los notorios moretones en su brazo y también se filmó mientras se arreglaba luego de darse un baño, en un intento por recuperar algo de la rutina en medio del tratamiento.

El clip estuvo acompañado por un audio con un potente mensaje de resiliencia que conmovió a sus seguidores: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude. ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible que yo no haya conseguido? Ya está. Es simplemente porque dejaste todo y aun así, a veces las cosas no salen, porque la vida no siempre es justa”, comenzó diciendo.

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Como si eso no fuera suficiente, Denisse también abrió su corazón en el texto que acompañó la publicación y habló con total sinceridad sobre los altibajos emocionales que enfrenta durante su recuperación: “Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, escribió.

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

La internación de la influencer comenzó luego de realizarse un chequeo médico de rutina que terminó encendiendo todas las alarmas. Según contó ella misma, los estudios revelaron una caída extrema en el nivel de plaquetas, lo que obligó a los médicos a internarla de inmediato para iniciar el tratamiento correspondiente.

“Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”, explicó días atrás a través de sus redes sociales.

Desde entonces, el equipo médico trabaja para estabilizar sus valores y determinar el origen de la trombocitopenia que provocó su cuadro. Mientras espera un diagnóstico definitivo, Denisse eligió mostrarse sin filtros y compartir cada pequeño avance con quienes la acompañan desde su paso por Gran Hermano, transformando una experiencia difícil en un mensaje de esperanza que emocionó a miles de personas.

Denisse González: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude".

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INTERNARON A DENISSE GONZÁLEZ, EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO: QUÉ LE PASÓ Y CÓMO EVOLUCIONA SU SALUD

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al revelar que permanece internada tras recibir un inesperado diagnóstico durante un control médico de rutina. A través de una serie de historias de Instagram, la influencer contó que los médicos detectaron que tenía las plaquetas extremadamente bajas y que debió comenzar un tratamiento mientras intentan determinar el origen del cuadro.

“Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando“, comenzó escribiendo Denisse en su descargo.

Luego explicó cómo se desencadenó la situación: ”Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa“.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

La exjugadora de Gran Hermano reconoció que atravesó horas de mucha incertidumbre desde que recibió la noticia y habló con total sinceridad sobre el impacto que tuvo en ella: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca“, expresó.

A pesar de la preocupación inicial, Denisse también compartió una noticia alentadora sobre su evolución: “Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir“, contó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

En otra de sus publicaciones, la influencer dio detalles del delicado cuadro que atraviesa y explicó cuán bajos llegaron a estar sus valores: “Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra“, reveló.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

Además, aprovechó para explicar la función que cumplen las plaquetas en el organismo: “Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene“, detalló.

Antes de cerrar su mensaje, Denisse agradeció las innumerables muestras de cariño que recibió desde que decidió hacer pública su situación: “No tengo palabras para agradecerles tanto cariño. Estoy leyendo cada mensaje, cada comentario y cada oración que me mandan. En un momento así, sentirse tan acompañada hace una diferencia enorme“, escribió.

Denisse González: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca“.

Finalmente, manifestó su deseo de recuperarse lo antes posible para volver a su rutina y reencontrarse con su comunidad en redes sociales: “Ojalá pronto pueda devolverles todo ese cariño de la manera que más me gusta: compartiendo con ustedes. Los quiero muchísimo“, concluyó.