El regreso de Wanda Nara a la Argentina no fue el esperado. Luego de resolver distintos trámites en Italia, la empresaria aterrizó en Ezeiza y, según reveló Yanina Latorre, se encontró con un problema de último momento que la obligó a permanecer en el aeropuerto haciendo un reclamo.

La conductora contó en su programa radial (que sale por El Observador 107.9) que se cruzó con Wanda apenas bajó del avión y describió la escena que presenció antes de abandonar la terminal: “Me dice el señor que me acompañaba con las valijas: ‘Ahí está tu amiga’. Entonces la veo a Wanda. Antes de salir la veo parada al lado peleando. Ni me acerqué. Tenía 909 valijas y le faltaba una”, relató entre risas.

Fue entonces cuando Yanina decidió averiguar qué estaba ocurriendo. “Entonces le digo al hombre: ‘Andá a averiguar’. Entonces me dice: ‘Está reclamando una valija que no llegó’”.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Yo ni me acerqué. Yo quería salir. Porque aparte estaba ella, Martín Migueles (novio de Wanda), los pibes. Viste que ella se mueve con una tribu, es mucha gente con mucho bártulo y mucha cosa”, cerró.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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ANDRÉS NARA SORPRENDIÓ AL AGRADECERLE A LA CHINA SUÁREZ EN MEDIO DEL CONFLICTO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio del conflicto judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, Andrés Nara rompió el silencio y dejó una de las declaraciones más inesperadas desde que estalló la disputa. El padre de la empresaria no solo apuntó con dureza contra su exyerno, sino que además sorprendió al agradecer públicamente la presencia de Eugenia “la China” Suárez en la vida del futbolista.

“Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, lanzó Andrés durante una entrevista en Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

La frase generó sorpresa por el historial de conflictos que rodea al triángulo mediático entre Wanda, Icardi y la China. Sin embargo, el empresario explicó por qué cambió su mirada sobre la actriz: “Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, sostuvo sin vueltas. Y redobló la apuesta al expresar un deseo inesperado: “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”.

Andrés Nara criticó a la China Suárez en un intento de acercarse a su hija Wanda, con quien mantiene un enfrentamiento.

Sobre el final de la entrevista, Andrés Nara dejó una de las afirmaciones más delicadas al insinuar que conoce información aún más comprometida sobre Mauro Icardi, aunque prefirió no profundizar: “Yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”, reveló. Y cerró con una frase que alimentó aún más la polémica: “Por eso mismo todo es sospechoso”.